Kelowna Legacy Group double ses efforts pour doubler la tour du centre-ville

Kelowna Legacy Group (KLG) a fait monter les enchères dans sa tentative d’arrêter une tour de 25 étages proposée pour le centre-ville.

«Appelt Properties a considérablement modifié ses plans pour le 350 Doyle Avenue, passant de 13 étages à 25 étages. Avec les récentes allégations avancées par un ancien employé vérifié de manière indépendante, les questions concernant la transparence et l’éthique de cette proposition sont telles que nous demandons à la ville de Kelowna de rejeter la demande de dérogation ou de reporter le vote jusqu’à la prochaine élection municipale », a déclaré Les Bellamy, membre de KLG, dans un communiqué.

KLG a affirmé précédemment qu’Appelt Properties n’avait jamais eu l’intention de s’en tenir à ses plans initiaux après une demande de propositions de la ville pour la propriété Doyle.

“Ce projet a été troublé depuis le premier jour par des questions d’éthique, de transparence et de savoir s’il s’agissait toujours d’un appât et d’un interrupteur tourbillonnant en permanence”, a ajouté Bellamy. “Avec quelques semaines à peine du mandat du conseil municipal de Kelowna, nous pensons qu’une pression précipitée pour approuver cette demande de dérogation ne servira qu’à priver davantage les électeurs de la confiance dans le système et leur gouvernement local.”

Le président d’Appert Properties, Greg Appelt, a précédemment contré les affirmations de KLG.

“Nous avons reçu un soutien considérable pour l’application 350 Doyle, et nous sommes ravis que nos voisins perçoivent les changements de conception comme une amélioration par rapport à la version précédente du plan”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié en juin.

KLG encourage les résidents à assister à la réunion du conseil du 26 juin, lorsque le conseil envisagera de rezoner et de délivrer des permis d’aménagement pour la propriété Doyle.

Une audience publique pour la tour UBCO de 46 étages prévue pour le 550 Doyle est également prévue pour le 26 juin.

