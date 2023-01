Kelowna lance de nouveaux lits thermiques innovants pour les sans-abri

La ville de Kelowna introduit de nouveaux lits thermiques innovants pour apporter de la chaleur aux personnes sans abri dans toute la ville.

S’approvisionnant en lits auprès d’un fabricant tchèque, la ville compte 20 abris pour une personne et sept pour deux personnes pouvant accueillir jusqu’à 34 résidents de Kelowna.

“Ils sont légers, ils ont plusieurs ventilations et sont faciles à assembler”, a déclaré le responsable des services de sécurité communautaire, Collen Cornock.

“Les unités sont destinées uniquement à être utilisées sur le site d’hébergement désigné pour la nuit (à l’intersection de la rue Richter et du Rail Trail) et elles sont attribuées par ordre d’arrivée.”

Les lits devraient atteindre 15 à 18 degrés à l’intérieur en se basant uniquement sur la chaleur corporelle. Cornock a averti que, comme il s’agit d’un programme pilote, il existe un risque de mauvais traitement des lits.

“Nous reconnaissons qu’il pourrait y avoir des dommages en cours de route, il faut donc s’y attendre, mais s’ils sont utilisés aux fins prévues, ils devraient aller bien car nous les surveillerons tout au long.”

Cornock a ajouté que si le programme se déroule bien, la possibilité de l’étendre à plus de lits l’hiver prochain est une possibilité.

