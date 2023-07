Kelowna Gospel Mission a besoin d’aide pendant la chaleur extrême

Alors que l’Okanagan est sous un avertissement de chaleur avant le week-end, la Kelowna Gospel Mission cherche à aider les personnes sans abri.

« (KGM) est conscient que les températures élevées peuvent être tout aussi dommageables et potentiellement mortelles que le temps froid à Kelowna pour les voisins non abrités », a déclaré Vanessa Hair, directrice du développement des ressources.

La Mission Gospel est actuellement à la recherche de bénévoles pour distribuer ce week-end des fournitures aux personnes sans abri, comme de l’eau en bouteille, de la crème solaire et des parapluies. Toute personne souhaitant faire un don de fournitures peut le faire à l’emplacement de la mission au 251, avenue Leon.

Les températures diurnes à Kelowna devraient atteindre les 30 degrés tout au long du week-end, dans ce qu’Environnement Canada appelle une «période inhabituellement chaude».

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownaavertissement de chaleurVague de chaleur