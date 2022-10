Kelowna Firefighters Association met en lumière les candidats au conseil – Kelowna Capital News

La section locale 953 de la Kelowna Professional Firefighters Association (KPFA) apporte son soutien à plusieurs candidats avant les élections municipales du 15 octobre.

Une publication sur la page Facebook de la KPFA répertorie le maire sortant Colin Basran, les conseillers sortants Charlie Hodge, Mohini Singh, Luke Stack et Loyal Wooldridge, ainsi que James Kay, Amarjit Singh Lalli et Peter Truch.

“Nous soutenons ceux qui nous soutiennent”, lit-on dans le post.

Le Syndicat des employés généraux de la Colombie-Britannique (BCGEU) et le Congrès du travail du Canada (CTC) appuient également Singh, Davis Kyle et Gordon Lovegrove. Le CTC appuie également Loyal Wooldridge.

Liveable Kelowna, qui se qualifie de groupe non partisan de citoyens concernés, a précédemment apporté son soutien à Bal Grewal, Davis Kyle, Gord Lovegrove, Peter Truch, Elaine McMurray et Loyal Wooldridge.

Liveable Kelowna n’a appuyé aucun des candidats à la mairie.

