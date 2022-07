Kelowna Fan Experience un spectacle à voir – Kelowna Capital News

Vous avez peut-être surpris certains de vos personnages préférés errant dans le centre-ville de Kelowna ce week-end pour l’expérience des fans de Kelowna.

Le week-end a été rempli de choses à voir et à apprécier comme des jeux d’improvisation, des batailles de synchronisation labiale, des chasses au trésor et Spongebob the Musical.

La cosplayeuse de Kelowna Ethereal Ashie, également connue sous le nom d’Ashley Johnson, était tellement excitée d’être de retour avec la communauté.

«Nous sommes une communauté très soudée», a déclaré Johnson, «et elle grandit et grandit et grandit chaque année où nous faisons cela. Parce que nous avons eu une si grande pause avec COVID, ça ne fait que grandir encore plus, parce que les gens se disent ‘Je veux faire partie de ça, c’est la partie amusante, c’est les nerds !’

Des cosplayeurs habillés pour impressionner à la Kelowna Fan Experience 2022 (Brittany Webster – Capital News)

Des événements ont eu lieu au Black Box Theatre, à l’hôtel Delta et au Rotary Center for the Arts.

Des vendeurs de toutes sortes sont venus, l’acteur canadien Omari Newton a signé des autographes et a tenu un atelier de doublage, et l’Ascalon Academy de Kelowna a fait preuve de maîtrise de l’épée.

«Nous avons commencé l’année dernière en nous faufilant là-dedans, en développant des choses comme des logos et autres», a déclaré le propriétaire Tyler (Murdoch) Therrien. “Nous enseignons l’épée longue allemande des années 1570. Nous enseignons la rapière allemande à partir du même système. Nous enseignons l’escrime italienne générique, qui peut ensuite se scinder en styles spécifiques, différents maîtres de l’époque ainsi qu’un style français. Et, nous avons plongé nos orteils dans le sabre militaire britannique du 19ème siècle qui est assez différent de tous, mais ça peut être génial.

L’expérience des fans de Kelowna s’est terminée à 16 h le dimanche 17 juillet.

