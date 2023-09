Kelowna et le syndicat signent une nouvelle convention collective

Une nouvelle convention collective a été ratifiée entre la Ville de Kelowna et la section locale 338 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et soutiendra la ville au cours des deux prochaines années.

« Nous sommes heureux d’avoir finalisé une nouvelle convention collective avant l’expiration de la convention actuelle. L’obtention d’une nouvelle convention collective en ces temps économiques turbulents offre une certaine sécurité au personnel ainsi qu’aux citoyens qui comptent sur les services de la Ville », a déclaré Stu Leatherdale, directeur divisionnaire, Services généraux et de protection. « L’accord garantit que Kelowna peut attirer et retenir la main-d’œuvre diversifiée et compétente dont nous avons besoin. »

Le nouvel accord entraîne une augmentation de 4 pour cent en 2024 et la même augmentation l’année suivante. Le président de la section locale 338 du SCFP, Ross Whalen, a déclaré que les augmentations commenceront à répondre à la hausse du coût de la vie en termes d’augmentation des salaires.

La section locale 338 du SCFP compte environ 850 membres représentant environ 75 pour cent de la main-d’œuvre de la ville. Les membres du groupe sont chargés de fournir un certain nombre de services aux résidents, notamment l’entretien des routes, la planification financière et l’analyse de la qualité de l’eau.

