Kelowna et Kamloops verront les premiers logements de soins complexes dans les semaines à venir

Interior Health s’est associé au ministère de la Santé mentale et des Dépendances pour deux nouveaux foyers de soins complexes.

« Tout le monde mérite un chez-soi où il peut se sentir en sécurité et vivre dans la dignité », a déclaré Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances. « L’ouverture de services de logement pour soins complexes à Kamloops et Kelowna signifie que les personnes ayant des problèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie pourront accéder à un logement ou conserver leur logement actuel avec des soutiens supplémentaires adaptés à leurs besoins individuels.

Le logement disposera de services de santé et de soutiens sociaux sur place conçus pour les personnes souffrant d’importants problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de problèmes médicaux, ce qui rend difficile la recherche et le maintien d’un logement.

Les deux sites seront dotés de personnel 24h/24 et 7j/7.

Le modèle verra des emplacements plus petits avec cinq à huit suites.

« Le modèle de soins complexes est nouveau dans notre région et constitue une première étape vers l’amélioration de la santé et du bien-être général des personnes vulnérables à Kelowna et à Kamloops. Ce nouveau service garantit aux résidents un accès direct et continu aux services et aux soutiens d’équipes de santé qui connaissent leurs besoins », a déclaré Susan Brown, présidente et chef de la direction d’IH.

IH apporte également des services Active Care pour les jeunes et les adultes pour aider à la formation des compétences de vie telles que la cuisine et le nettoyage.

«Active Care Youth and Adult Services est honoré de s’associer à Interior Health pour offrir une nouvelle voie de sortie de l’itinérance. Complex Care est une nouvelle initiative passionnante pour soutenir ceux qui ont de multiples besoins de soins complexes, en fournissant une maison avec des soutiens thérapeutiques globaux pour aider à transformer des vies et, par extension, notre communauté », a déclaré Julie Pariseau, directrice générale de Active Care.

IH et le ministère de la Santé mentale se sont engagés à créer 20 places de soins complexes au total dans chaque communauté.

Les deux résidences devraient ouvrir dans les prochaines semaines.

Santé