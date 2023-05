Kelowna est de retour pour une 2e année

L’édition 2023 est élargie pour inclure certaines activités dans les parcs Kerry et Stuart. (Fabriqué à Kelowna)

Kelowna Made sera de retour cet été.

La célébration communautaire pour tous les âges, qui a débuté en 2022, se tiendra à City Park le 26 août. L’édition 2023 est élargie pour inclure certaines activités dans les parcs Kerry et Stuart.

Kelowna Made est un événement local dont le but est de mettre en valeur les attributs de la ville et de rassembler la communauté.

« Les bénévoles du comité hôte sont ravis de pouvoir ramener Kelowna Made pour la deuxième année et de redonner le sourire à leurs voisins en août », a déclaré Sarah Semeniuk, coordonnatrice des services aux événements de la ville. « L’événement a

a été construit en consultation avec la communauté, et il y aura vraiment un petit quelque chose pour tout le monde.

Les participants peuvent s’attendre à des événements familiaux, notamment :

Championnat Kelowna Made Belly Flop;

Concours familial de construction de châteaux de sable ;

programmation autochtone;

Danse au bord du lac ;

Ateliers artistiques et performances culturelles ;

défilé de mode de Kelowna;

Musique live et nourriture ;

Événements sportifs;

Un parc vivant ! Danse de rue et plus encore.

Vous trouverez plus d’informations et des opportunités de bénévolat sur le site Web de Kelowna Made.

