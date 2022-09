Kelowna dans les trois premières villes pour les fonds amassés lors des courses annuelles Terry Fox en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

C’était une matinée animée pour la course Terry Fox au parc Stuart de Kelowna.

Les équipes et les individuels se sont réunis pour l’inscription à 10 h dimanche.

Les participants ont eu la chance de prendre une collation et de faire quelques étirements avant de décoller de la ligne de départ.

Patricia Righter était présente et a dit qu’elle a marqué la Course Terry Fox pendant les 42 années où elle a eu lieu.

“Même si j’étais au Mexique ou ailleurs, je nageais ou je faisais quelque chose.”

Righter a déclaré qu’elle n’avait collecté que 50 $ cette année, mais chaque dollar compte.

“Le Canada doit être si fier de Terry Fox, je veux dire, regardez tout l’argent qui a été collecté et toutes les personnes qui ont été aidées.”

La course de Kelowna serait dans les trois premières villes pour la collecte de fonds en Colombie-Britannique

Righter a déclaré que la course lui tenait à cœur alors qu’elle luttait contre un mélénome à la jambe.

“J’avais ce grain de beauté brun là-bas et le médecin a dit: ‘Oh Pat, regardons ça.’ Alors ils ont jeté un coup d’œil rapide et ils ont pris un échantillon et le lendemain, j’étais à l’hôpital pour tout découper avec 10 points de suture », a déclaré Righter. “Ils ont dit:” Eh bien, Pat… c’est comme si quelqu’un t’avait tiré dessus et que la balle n’était pas sortie ou que tu t’es esquivé, c’est à quel point tu étais proche “.”

La course de Kelowna a vu quelques centaines de personnes venir et amasser plus de 50 000 $.

