Kelowna accueille un pan de l’histoire de l’aviation militaire canadienne

La plus récente acquisition du Centre d’excellence KF est un avion à réaction CF-104D Starfighter.

« C’est un avion qui occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux vétérans et passionnés d’aviation », a déclaré la directrice, Paula Quinn. « Nous sommes incroyablement ravis de le ramener au Canada, de reconnaître ses contributions et de faire partie de son prochain chapitre. »

Les vétérans des FC qui vivent dans l’Okanagan et qui ont piloté le jet ont été invités à assister à son arrivée plus tôt ce mois-ci.

Construit par Canadair, sous licence de Lockheed, l’ancien avion d’entraînement biplace de l’ARC, capable de Mach 2, a été piloté pendant plus de dix ans par l’Aviation royale canadienne.

Il a servi dans l’escadron d’essai de la base des Forces canadiennes (BFC) Cold Lake en Alberta de 1962 à 1973, date à laquelle il a été vendu à l’armée de l’air norvégienne. Il a ensuite été vendu à un musée californien en 1984, puis a passé les 10 années suivantes avec plusieurs propriétaires privés.

De 1996, jusqu’à son acquisition par le KF Center en 2022, il était une propriété privée et basée à Mesa, en Arizona. Le chasseur est presque en état de navigabilité et les ingénieurs de maintenance travaillent actuellement dessus pour le remettre en état de navigabilité.

Le plan est de repeindre l’avion dans ses couleurs d’origine de l’ARC.

