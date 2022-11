Kelowna accueille la maison «net zéro» au public

Les résidents de Kelowna ont la chance d’en apprendre davantage sur les prochaines générations de maisons au cours des six prochains mois.

Le mercredi 16 novembre, le Wilden Living Lab, ainsi que le programme de métiers de l’Okanagan College, d’autres métiers qui travaillaient sur la maison, FortisBC et la ville de Kelowna ont présenté une maison nette zéro entièrement construite.

Une maison à consommation énergétique nette zéro est une maison qui est entièrement éconergétique, ce qui la rend meilleure pour l’environnement et réduit les effets du changement climatique. Ils utilisent des énergies renouvelables pour produire autant d’énergie que la maison en consomme. Par exemple, l’une des nombreuses caractéristiques d’une maison nette zéro est les panneaux solaires, qui utilisent l’énergie recueillie à partir de la lumière du soleil.

De nombreuses entreprises et organisations se sont réunies pour construire cette maison, y compris le programme de métiers de l’Okanagan College. Tous les étudiants et le doyen des métiers étaient présents pour l’inauguration de la nouvelle maison.

« Avec l’ouverture de cette nouvelle maison, il y a tellement de grands impacts à court et à long terme », a déclaré le président de l’Okanagan College, Neil Fassina. « Ce que nous faisions ici a une application partout. Ce dont il s’agissait ici est en train d’être traité littéralement autour de la planète.

De nombreuses autres entreprises de métiers qui souhaitent également s’impliquer dans cette nouvelle technologie étaient également présentes pour en savoir plus.

« Il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale et mondiale », a déclaré Danielle Wesnick, directrice de la conservation et de la gestion de l’énergie chez FortisBC. “L’industrie du bâtiment subit une pression immense alors que nous examinons comment décarboner tous les secteurs. Ce n’est pas seulement le transport, ce n’est pas seulement l’industrie, les bâtiments ont un rôle important à jouer.

FortisBC a lancé ses programmes d’efficacité énergétique en 1998. Wesnick a ajouté que l’objectif est de faire en sorte que tous les nouveaux bâtiments soient construits à zéro net d’ici 2032.

“C’est parmi les premiers et ce ne sera certainement pas le dernier”, a ajouté Wesnick.

La maison a commencé la construction en 2016 et est la deuxième maison nette zéro à Kelowna. Il y a aussi un immeuble d’appartements entièrement net zéro à West Kelowna appelé Carrington View.

Cette maison est située au 215 Echo Ridge Drive et les résidents de Kelowna auront la chance de la regarder et de découvrir ses avantages au cours des six prochains mois. Du 20 novembre au 18 mai (sauf les vendredis), la maison sera ouverte au public de 13 h à 17 h afin de sensibiliser les gens à l’importance du logement net zéro.

Logement