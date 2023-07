Kelowna a maintenant 3 parcs publics pour boire légalement de l’alcool

L’alcool est officiellement autorisé dans trois parcs de Kelowna, à partir de midi le 4 juillet.

Après de longues discussions et un vote parmi les membres du conseil municipal et les commentaires de la communauté, Kelowna a maintenant trois espaces publics désignés où la consommation d’alcool en plein air est légale.

Le programme pilote permet de boire au Waterfront Park, au Kinsmen Park et au Boyce Gyro Park de midi à 21 h tous les jours. Le programme se déroulera du 4 juillet au 6 octobre.

Les bouteilles en verre ne seront pas autorisées pour prévenir les problèmes et les blessures, donc si votre alcool préféré est livré dans une bouteille, vous devrez le transférer dans un récipient en métal ou en plastique.

De plus, la consommation d’alcool est interdite à moins de 15 mètres de toute aire de jeux, équipements de jeux, aires de jeux pour enfants, terrains et terrains de sport, parkings, plans d’eau, jetées et promenades sans garde-corps.

La signalisation dans les trois parcs pilotes indiquera où l’alcool peut être consommé.

Attendez-vous à voir d’autres agents des règlements municipaux et du personnel d’entretien patrouiller dans le parc pendant le projet pilote pour assurer la sécurité et informer les gens.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

alcoholCity of KelownaCuisine et boissons