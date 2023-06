Kelowna à la recherche de sa prochaine résidence d’artiste

Le programme d’artistes en résidence de Kelowna est de retour pour une quatrième année.

La ville est à la recherche d’un artiste ou d’un collectif d’artistes pour une résidence de 10 semaines afin d’inspirer l’engagement communautaire.

« Cette année, nous explorerons le thème de l’environnement et des changements climatiques et nous avons vraiment hâte de voir ce que nous proposera notre communauté créative », a déclaré Christine McWillis, responsable des services culturels.

L’artiste de l’année dernière, Patrick Lundeen, a terminé son projet HAPPY DAY FREE GIFT TRUCK à l’automne 2022.

Il offrait des cadeaux gratuits pour rayonner une bonne énergie, décourager l’isolement social et la stratification des classes, ainsi que connecter le public avec d’importantes organisations artistiques et à but non lucratif locales.

« Artistiquement, cela a été l’une de mes meilleures expériences. L’œuvre représente ma première incursion dans l’art public et la plupart de mes œuvres précédentes ont simplement été placées dans une galerie où je ne suis pas là pour ressentir les réactions des gens », a déclaré Lundeen.

Les candidatures sont ouvertes aux artistes de toutes disciplines vivant dans le centre de l’Okanagan depuis plus d’un an.

La date limite de candidature est le 10 juillet. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la ville de Kelowna.

