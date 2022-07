Kelowna a besoin de 236 acres de terrains industriels pour répondre à la demande future : Rapport

Un rapport présenté au conseil lundi (25 juillet) indique que Kelowna aura besoin d’une augmentation significative du développement industriel au cours des 20 prochaines années.

Le Plan Communautaire Officiel (PCO) 2040 projette des besoins tels que des espaces de stockage, de distribution et d’entreposage. Une étude industrielle/commerciale, réalisée en 2018, prévoit qu’environ 323 700 mètres carrés de nouveaux espaces industriels seront nécessaires, et environ 236 acres de terrain sont nécessaires pour répondre à ce besoin.

Le terrain de golf de Kelowna Springs (KSGC) au 480 Penno Road a été identifié comme une opportunité majeure pour un nouveau développement industriel en mars 2020.

Selon le rapport, à ce moment-là, le propriétaire a approché la ville pour explorer les possibilités de changement de désignation d’utilisation commerciale ou industrielle des terres. Le parcours est bordé de terrains industriels à l’ouest et au sud, et de propriétés dans la réserve de terres agricoles au nord et à l’est. KSGC, à 106,5 acres, est maintenant identifié par l’OCP pour une considération industrielle potentielle.

Le terrain de golf est présentement zoné Parcs et Espaces Verts (P3).

Toute demande de rezonage de la propriété devra être conforme à l’OCP, y compris la désignation industrielle.

Affaires et industrieConseil municipalVille de Kelownadéveloppement