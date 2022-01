Kellyanne Conway est la dernière flagorneuse de Trump à publier ses mémoires

Kellyanne Conway, qui a travaillé comme conseillère du président dans l’administration de l’ancien président Donald Trump et est devenue tristement célèbre pour avoir inventé l’expression «faits alternatifs» a écrit un mémoire qui devrait être publié en mai.

Le livre, Voici l’affaireparaîtra le 24 mai aux Editions Seuil.

« Dans ce récit ouvert et vulnérable, Kellyanne tourne la caméra sur elle-même. Ce qu’elle a à partager – sur notre politique, sur les médias, sur son passage à la Maison Blanche et sur son parcours personnel – est un aperçu étonnant de la visibilité et de la vulnérabilité, des hauts et des bas professionnels et personnels, et finalement, du triomphe », a écrit Threshold Editions dans l’annonce du livre.





Conway s’est également rendue sur Twitter pour promouvoir le livre, invitant ses abonnés à « Rejoignez-moi à l’intérieur de la Maison Blanche et de ma propre maison ».

NEWS : J’ai écrit un livre – un mémoire – qui détaille mon parcours en tant qu’enfant unique d’une mère célibataire à directeur de campagne présidentielle et conseiller. Rejoignez-moi à l’intérieur de la Maison Blanche et de ma propre maison. Précommandez VOICI L’OFFRE aujourd’hui ! https://t.co/CBCIT4ORza pic.twitter.com/Bt0jtgOFFA – Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 27 janvier 2022

Cependant, beaucoup de ceux qui ont répondu à son tweet l’ont accusée d’utiliser son livre comme une autre occasion de cracher davantage de ses « faits alternatifs ».

Le livre des faits alternatifs…. Non merci. – JJC (@jjcdharry) 27 janvier 2022

c’est-à-dire « s’il vous plaît achetez mon TP très cher » — Barklee est pro-démocratie 🌊😷 (@northclarctica) 27 janvier 2022

30 $, c’est beaucoup pour du papier toilette – Harry (@DocEgonSpengler) 27 janvier 2022

Un livre rempli de faits alternatifs, je suppose. #HardPass – Jeel Chah (@Jeel_Chah) 27 janvier 2022

Sous-titre : Comment j’ai vendu mon âme au diable. – Ellen Goldman (@ellenfgoldman) 27 janvier 2022

Un responsable de la publication au courant des négociations sur l’accord de Conway pour ses mémoires a confirmé à l’Associated Press que l’accord était à sept chiffres.

La crédibilité de Conway a été critiquée à plusieurs reprises en raison de son penchant pour mentir ouvertement au nom de l’ancien président Trump.

Trump a nommé Conway, son ancien directeur de campagne, conseiller du président peu de temps après avoir remporté les élections générales de 2016, la qualifiant dans un communiqué de « conseillère et stratège de confiance qui a joué un rôle crucial dans ma victoire ».

Peu de temps après l’entrée en fonction de Trump, Conway a acquis une notoriété pour avoir affirmé que l’ancien secrétaire de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, « avait donné des faits alternatifs » en mentant sur le nombre de participants à l’inauguration de Trump, une affirmation qui a choqué Rencontrer la presse l’animateur Chuck Todd, qui a souligné que «les faits alternatifs ne sont pas des faits. Ce sont des mensonges.