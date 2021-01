La police du New Jersey aurait ouvert une enquête sur l’ancienne conseillère et porte-parole de Trump, Kellyanne Conway, après que sa fille de 16 ans ait affirmé que sa mère avait publié une image d’elle nue sur Twitter.

Quatre officiers du bureau du procureur du comté de Bergen et du département de police alpin se sont présentés mardi au manoir de Conway, avec des papiers en main. Le chef de la police alpine, Christopher Belcolle, a déclaré au New York Post que « Une enquête est en cours », mais ne pouvait pas en révéler plus en raison du fait que sa fille, Claudia Conway, était mineure.

Une photo publiée par le New York Post montrait quatre agents quittant la résidence de Conway.

La dernière querelle de la famille Conway a commencé lundi, lorsque Kellyanne aurait posté une photo nue de Claudia sur ses flottes Twitter, avant de la supprimer rapidement. Claudia a ensuite posté une vidéo sur TikTok déclarant que sa mère était «Aller en prison f ** king» ajoutant que l’image était « il y a des mois, « et a déclaré qu’elle soupçonnait soit que sa mère avait copié l’image sur son propre téléphone après avoir confisqué celui de sa fille, soit que quelqu’un avait piraté le téléphone de sa mère.

Les Conway ont acquis la réputation d’être l’une des familles politiques les plus dysfonctionnelles d’Amérique. Alors que Kellyanne travaillait pour l’administration Trump, son mari, George Conway, a consacré une grande partie des dernières années à démettre Trump de ses fonctions, faisant équipe avec un groupe de républicains « Never Trump » pour fonder le PAC « Lincoln Project ».

Claudia est également une critique fervente de Trump et a gagné un énorme succès sur les réseaux sociaux pour ses diatribes de gauche et pour avoir publiquement accusé sa mère d’être. «Physiquement, mentalement et émotionnellement violent.»

Claudia Conway a été saluée par des types anti-Trump #Resistance pour ses publications, mais la volatilité à la maison a finalement eu des conséquences néfastes sur la carrière de sa mère. En août, Kellyanne Conway a quitté l’administration Trump, affirmant qu’il était temps pour «Moins de drame, plus de maman.»

