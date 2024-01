Kellyanne Conway donne la liste des choix potentiels de vice-président de Donald Trump

Kellyanne Conway a énuméré dimanche plusieurs noms qu’elle considère comme un choix potentiel de vice-président pour l’ancien président Donald Trump lors des élections de 2024.

Trump, le favori pour l’investiture de son parti en 2024, a continué de prendre de l’ampleur depuis qu’il a remporté le caucus républicain dans l’Iowa au début du mois. L’ancien président a également remporté la primaire du New Hampshire avec 54,5 pour cent des voix, devant Nikki Haley, deuxième, avec 44,7 pour cent. Pendant ce temps, les spéculations sur les choix potentiels de Trump à la vice-présidence se sont multipliées, ce qui a conduit à l’arrivée de plusieurs personnalités politiques de premier plan.

Cependant, Trump n’a donné aucune indication réelle, se contentant de faire de petits éloges à certaines personnes et d’exclure toute possibilité qu’il choisisse à nouveau Mike Pence après la rupture de la relation entre les deux hommes à la suite des émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. .

Dans une interview sur Fox News’ Futures du dimanche matinConway, un ancien conseiller de la Maison Blanche dans l’administration Trump, a été interrogé par l’animatrice Maria Baritromo qui, selon elle, sera la colistière du leader du MAGA.

En réponse, Conway a mentionné quelques noms clés, dont Ben Carson, que Trump a nommé secrétaire au logement et au développement urbain en 2017, tout en ajoutant qu’elle pensait que Trump devrait choisir une personne de couleur.

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, s’exprime lors d’un rassemblement Commit to Caucus à Las Vegas, Nevada, le 27 janvier 2024. Kellyanne Conway a énuméré dimanche plusieurs noms qu’elle considère comme…

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, s’exprime lors d’un rassemblement Commit to Caucus à Las Vegas, Nevada, le 27 janvier 2024. Kellyanne Conway a énuméré dimanche plusieurs noms qu’elle considère comme un choix potentiel de vice-président pour Trump lors des élections de 2024. .

Plus

Patrick T. Fallon / AFP/Getty Images



Semaine d’actualités a contacté la campagne de Trump par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

“Je pense qu’il devrait choisir une personne de couleur”, a déclaré Conway. “Il y a beaucoup de femmes formidables dans le parti républicain qu’il peut choisir également, mais il va avoir des résultats électoraux monstres parmi les Hispaniques, les Afro-Américains et les Américains d’origine asiatique. Il a l’embarras de la richesse, peu importe où il va.”

“Je pense aussi que vous avez eu un invité plus tôt, Ben Carson, qui est rapidement devenu l’un des favoris des initiés mondiaux de Trump”, a ajouté Conway. “Très fidèle au programme du président, il ne rivalisera pas avec lui, on peut en dire autant de Mike Pompeo. Le président Trump s’intéresse probablement à Marco Rubio, Byron Donalds et peut-être à Wesley Hunt.”

Elle a également déclaré que même si Trump pourrait choisir un certain nombre de femmes, le vice-président potentiel devrait être ferme sur la question de l’avortement, faisant l’éloge du sénateur Marco Rubio de Floride et du sénateur JD Vance de l’Ohio.

“Et bien sûr, il peut également se tourner vers de nombreuses femmes formidables”, a déclaré Conway. “Il devrait également s’agir de quelqu’un qui est vraiment bon sur la question de l’avortement et ce n’est pas le cas de la plupart des républicains, mais lors de leurs débats en 2022, JD Vance de l’Ohio, Marco Rubio de Floride, s’est comporté fabuleusement dans ces débats. Je pense que ce doit être quelqu’un qui est prêt. dès le premier jour.”

Les débats sur les lois sur l’avortement ont pris de l’ampleur à travers le pays après la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade en 2022, dans laquelle le plus haut tribunal du pays avait statué qu’il n’existait pas de droit constitutionnel à l’avortement, renvoyant la question au niveau de l’État, les débats sur les lois sur l’avortement ont augmenté à travers le pays.

Vance et Rubio ont tous deux continué à s’opposer fermement à l’avortement.

Semaine d’actualités a déjà examiné les noms de vice-président les plus probables, selon Oddschecker, qui a également nommé Carson ainsi que la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem, l’ancien candidat à la présidentielle Vivek Ramaswamy et la représentante de New York Elise Stefanik.