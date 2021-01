L’ancienne conseillère de Trump, Kellyanne Conway, aurait publié lundi une photo seins nus de sa fille Claudia, 16 ans, sur Twitter.

Selon des captures d’écran publiées sur les médias sociaux, le compte officiel de Kellyanne aurait partagé une image de sa fille adolescente aux seins nus en utilisant la nouvelle fonctionnalité Fleets de Twitter, qui supprimait les messages après 24 heures.

Twitter a déclaré à Variety qu’il enquêtait sur l’incident. La police d’Alpine, dans le New Jersey, où vit la famille Conway, n’a pas encore renvoyé une demande de commentaire de DailyMail.com.

Claudia, quant à elle, s’est rendue à TikTok lundi et a publié une série de vidéos confirmant que l’image était authentique.

Bien que ces vidéos aient été supprimées depuis, elle a averti sa mère dans l’une: « Alors, Kellyanne, vous allez en prison. »

L’adolescente, qui compte 1,6 million d’adeptes, a également émis l’hypothèse que sa mère avait peut-être accidentellement publié l’image nue, mais a déclaré qu’elle pensait qu’elle avait gardé la photo pour « l’utiliser contre elle un jour ».

Claudia a déclaré que l’image avait été prise « il y a des mois » et a déclaré qu’elle pensait que sa mère, 54 ans, l’avait prise en photo lorsqu’elle « avait pris [her] téléphone’.

« Chaque fois qu’elle le prend, elle le prend tout le temps », a déclaré Claudia, « elle a pris une photo de cela, donc c’était sur son téléphone et je suppose qu’elle l’a publiée accidentellement ou que quelqu’un l’a piratée, mais personne n’aurait jamais eu de photo comme cela jamais.

‘Je tremble. Je ne sais pas quoi faire », continua l’adolescent visiblement bouleversé. Personne n’aurait jamais eu cette photo. Déjà. C’était sur mon téléphone. Je ne pense pas l’avoir envoyé à personne.

Claudia a ajouté: « Donc, je suppose que ma mère en a pris une photo pour l’utiliser contre moi un jour, puis quelqu’un l’a piratée ou quelque chose comme ça parce qu’il n’y a aucun moyen physique et possible que quiconque puisse avoir cette photo de moi. »

Les allégations interviennent après que Claudia a menacé de publier « des heures et des heures » de séquences qui, selon elle, prouveront que Kellyanne est une mère abusive.

L’adolescente a découvert la photographie présumée divulguée lundi à partir de commentaires sur TikTok et a d’abord déclaré qu’elle ne savait pas s’il s’agissait d’une blague.

« Je ne sais pas si c’est une blague ou non, mais j’ai vraiment peur », a déclaré Claudia, qui semblait avoir pleuré, en réponse au commentaire.

«Si c’est une blague, fermez-la s’il vous plait. Si ce n’est pas le cas … au revoir.

La jeune femme de 16 ans a ensuite dit à ses partisans qu’elle était « à court de mots » et les a exhortés: « Si vous le voyez, signalez-le. »

DailyMail.com a contacté Kellyanne Conway pour obtenir des commentaires.

Claudia est ensuite retournée à TikTok et a déclaré que la photo était réelle et a affirmé que Kellyanne avait pris une photo de la photo et l’avait « postée accidentellement ».

La semaine dernière, Claudia a posté deux vidéos troublantes sur TikTok d’une femme qu’elle prétend être Kellyanne, hurlant et insultant hors du cadre.

Claudia a affirmé que les clips fortement montés étaient une compilation de certains des « abus verbaux » qu’elle avait subis de la part de sa mère.

«Je ne cherche pas l’attention, je ne le suis vraiment pas», a déclaré Claudia dans un clip. «Je recherche la sécurité, c’est tout.

«Je ne pouvais pas tout intégrer dans une vidéo de 60 secondes», explique l’adolescent. «Je vais publier les vidéos complètes, mais elles durent des heures et des heures et des heures.

«Je vous ai littéralement montré la preuve. Si vous voulez plus de preuves, je vous en donnerai la preuve, mais je ne sais pas quoi faire d’autre.

L’ancienne conseillère de Trump n’a pas été montrée dans les vidéos, mais elle semble dire à Claudia qu’elle a de la chance que sa mère soit pro-vie, tout en la traitant de « b *** h » et de « un ** trou » qu’elle va «battre la merde».

Dans la première vidéo publiée sur TikTok la semaine dernière, sous-titrée « un récapitulatif de covid avec Kelly », Kellyanne aurait qualifié Claudia de « un ** trou ».

«Je peux vous faire sortir d’ici aujourd’hui … [for the] Des choses stupides que vous dites toujours ‘, dit-on la femme supposée être Kellyanne.

«Putain de toi, qu’est-ce qui ne va pas avec toi», demande plus tard Kellyanne.

En continuant, on entend Kellyanne dire que Claudia devrait être heureuse d’être pro-vie, qu’elle ne peut pas attraper le coronavirus du président et que Claudia sera placée « au seul endroit qui vous mènera et vous empêchera de poster » .

Dans un article de TikTok la semaine dernière, photo ci-dessus, Claudia Conway a affirmé qu’elle avait des heures et des heures d’images de sa mère Kellyanne Conway la maltraitant.

Elle avait publié deux clips de 60 secondes où, selon elle, montraient l’abus

Ailleurs dans les vidéos, la voix supposée être celle de Kellyanne dit à Claudia: « Vous n’allez jamais enregistrer une autre f ***** g chose dans votre vie, ça va pour une analyse médico-légale ».

Elle lui demande également «Savez-vous ce que vous vous êtes fait?», Avant de dire «ils font attention à vous parce qu’ils savent que vous avez besoin d’une aide supplémentaire» et «Je veux que vous sortiez d’ici».

«Vous mentez à tout le monde et tout le monde le voit», déclare-t-elle à un autre moment.

Elle s’est directement adressée à sa mère dans le clip publié début janvier et a également pris pour cible Mitch McConnell à la suite de la violente foule qui a pris d’assaut le Congrès dans une journée de chaos qui a vu quatre personnes tuées.

Dans la vidéo, qui a déjà été vue plus d’un million de fois, Claudia se réjouit de «votre fête a perdu» et demande à plusieurs reprises à Kellyanne «comment vous sentez-vous?».

Elle a dit: « Hé maman, c’est Claudia. Si vous regardez ça, je ne sais pas où vous êtes, vous êtes peut-être en bas, en haut, n’importe où, je ne vous ai pas vu depuis un petit moment.

Claudia a de nouveau frappé Kellyanne dans une vidéo virale de TikTok alors qu’elle critiquait « l’armée » de l’ancien assistant de Trump

« Que pensez-vous que votre armée devienne des émeutiers, parce que je me souviens que lorsque j’allais protester cet été, vous n’étiez pas très content, alors comment vous sentez-vous? Je me demande simplement.

«Aussi, comment pensez-vous que votre parti a perdu hier parce que je sais que vous êtes allé en Géorgie il y a quelques jours pour participer à la campagne. Comment vous sentez-vous?’

Elle a ajouté: « Avez-vous parlé à votre ami Mitch, la majorité du Sénat, je veux dire le chef de la minorité. Comment se sent-il?

«Quoi qu’il en soit maman, si tu vois ça venir dans ma chambre, parlons-en, parlons-en. Ayons une belle discussion.

Claudia, 16 ans, s’est directement adressée à sa mère dans le clip publié début janvier et a également pris pour cible Mitch McConnell à la suite de la violente foule qui a pris d’assaut le Congrès.

Kellyanne avait fait campagne pour le candidat républicain Kelly Loeffler en Géorgie, qui a perdu le second tour de la semaine face au démocrate Raphael Warnock.

Claudia a critiqué à plusieurs reprises sa mère en ligne pour ses opinions conservatrices et son soutien au président Trump.

Son père George, quant à lui, a été un fervent critique de Trump, provoquant une rupture dans la maison Conway.

Il était également co-fondateur du Lincoln Project, un groupe républicain anti-Trump qui cherchait à l’empêcher d’être réélu.

Les parents de Claudia, Kellyanne et George, ont déjà tenté d’empêcher les médias de la contacter alors qu’elle devenait de plus en plus une star virale.

Kellyanne a quitté la Maison Blanche en août après des mois de querelles familiales publiques au cours desquelles Claudia a même menacé de demander son émancipation légale.

Elle a déclaré dans une série de tweets que le travail de sa mère avait « ruiné sa vie » après avoir précédemment qualifié Trump de « f ** king idiot » et demandé à Alexandria Ocasio-Cortez de « l’adopter ».

Claudia a écrit: «Je fais officiellement pression pour l’émancipation. Bouclez votre ceinture car ce sera probablement public d’une manière ou d’une autre, malheureusement. Bienvenue dans ma vie.

Claudia dit que sa mère travaillant pour Trump (photographiée avec Kellyanne en 2016) a ruiné sa vie

«Le travail de ma mère a ruiné ma vie pour commencer. C’est déchirant qu’elle continue d’emprunter cette voie après des années passées à voir ses enfants souffrir. égoïste. tout est question d’argent et de célébrité, mesdames et messieurs.

«Quant à mon père, politiquement, nous sommes d’accord sur absolument rien. Nous avons tous les deux du bon sens quand il s’agit de notre président actuel. Arrêtez de le «stagner».

L’adolescent a ajouté: « J’utilise les réseaux sociaux comme moyen d’exprimer mes passions, mon individualité et faire la lumière sur certaines difficultés. J’ai été vulnérable pour une raison. Merci de me supporter.’