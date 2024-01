Kelly Stafford se penche sur les huées des fans avec un message aux Lions de Détroit

Kelly Stafford a publié lundi des messages appelant les fans qui huaient sa famille et partageaient leur amour pour les Lions de Détroit après la victoire d’un point de l’équipe contre son mari, Matthew Stafford, et les Rams de Los Angeles.

La famille Stafford est retournée au Michigan dans une vitrine conçue pour la télévision. Kelly a posté ses quatre filles portant des sweats à capuche sur lesquels on pouvait lire “Detroit born, LA soulevé” sous leurs vestes n°9 des Rams.

Certains fans ont hué le retour de Matthew Stafford, certains bars ont déclaré qu’ils n’autoriseraient pas son maillot n°9 des Lions à entrer dans leurs affaires. Eminem a plaidé auprès de Stafford avant le match en disant: “Tu me dois cette faveur, mon frère.”

Les Lions de Détroit se sont imposés dimanche 24-23 face aux Rams. Voici toute la couverture du Detroit News.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence de presse d’après-match ce qu’il pensait de la ville de Détroit, Matthew Stafford a déclaré : “Je suis heureux pour les joueurs. Je suis heureux pour ces gars-là.”

Le quart-arrière des Rams n’a rien ajouté sur la ville ou sur les fans.

Kelly Stafford a pesé lundi après-midi.

“Quelle saison… et qu’elle se termine à Ford Field ♥️”, a posté Kelly Stafford sur Instagram avec une photo de leur famille. “Déjà excité pour cette équipe des Rams la saison prochaine.”

Elle a défendu son mari en disant : “Et il reviendra à Détroit l’année prochaine, mais d’ici là, va t’en chercher un !!!”

Un autre fan a commenté l’un des messages récents de Kelly en disant: “Assez avec l’amour de Detroit, ils ont montré leurs vraies couleurs, f eux.”

Kelly Stafford a répondu en écrivant : “C’est du sport. La ville veut gagner. Tout est juste… Sauf les fans qui ont hué mes enfants.”

“A part ça, j’ai adoré l’atmosphère et les huées ont juste donné plus de feu à mon mari. Plus vous aimez, plus vous détestez”, a déclaré Stafford. “Je considère que tout va dans les deux sens. Et que nous soyons absents, j’espère que les fans des Lions ramèneront un Lombardi à la maison dans cette ville parce que ce sentiment ne ressemble à aucun autre. Allez le chercher.”

Matthew Stafford a passé 12 saisons à courir après un titre en tant que quart-arrière des Lions de Détroit. Pendant cette période, Kelly Stafford est devenue la pom-pom girl la plus connue dans l’arène et en ligne. Sa page Instagram de près de 430 000 abonnés a montré la vie de leur famille à Détroit alors qu’elle vivait dans le canton de Bloomfield, la naissance de quatre filles et même sa chirurgie cérébrale d’urgence pour enlever une tumeur en 2019.

Lorsque Matthew Stafford a été échangé aux Rams de Los Angeles en 2021, lui et Kelly ont exprimé leur appréciation pour Detroit. Le couple a fait des dons substantiels au SAY Detroit Play Center, doté d’un terrain en gazon artificiel avec le logo de leur fondation au milieu. L’année suivante, Stafford a remporté le Super Bowl et a déclaré avoir atteint le point culminant de sa carrière.

Rendant la situation encore plus étrange, le quart-arrière des Lions Jared Goff a passé ses cinq premières saisons avec les Rams. L’échange de Goff contre Stafford marquait la première fois dans l’histoire de la NFL que les équipes échangeaient des quarts sélectionnés au premier rang du repêchage. Le directeur général des Lions, Brad Holmes, venait également des Rams.

Dans un message des Rams, on peut voir Matthew Stafford embrasser sa famille à la fin.

