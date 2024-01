Kelly Stafford affirme que les fans des Detroit Lions ont hué ses 4 jeunes filles pendant le match des Rams

DÉTROIT – Kelly Stafford affirme que les fans des Lions de Détroit ont hué ses quatre jeunes filles lors du match éliminatoire contre les Rams.

Matthew et Kelly Stafford ont amené leurs enfants à Détroit pour le tout premier match éliminatoire au Ford Field. C’était leur premier retour au stade depuis que les Lions ont échangé Matthew Stafford aux Rams en 2021.

Même si la base de fans des Lions a continué à soutenir les Staffords depuis l’échange, ce match était évidemment différent. Il a directement empêché les Lions de progresser en séries éliminatoires, donc pour cette soirée, il était l’ennemi.

C’est ainsi que fonctionne le sport, et les Stafford le comprennent. Kelly Stafford a déclaré dans une story Instagram que son mari n’avait pas pris les huées personnellement.

«J’ai adoré l’atmosphère et les huées n’ont fait que donner encore plus de feu à mon mari», a-t-elle écrit. « Plus tu aimes, plus tu détestes. Je considère que tout amour va dans les deux sens.

Mais elle a laissé tomber une accusation qui n’a pas été bien accueillie.

«C’est du sport», écrit-elle. « La ville veut gagner. Tout est juste, sauf les fans qui ont hué mes enfants.

Les Stafford ont des filles jumelles de 6 ans, une de 4 ans et une de 2 ans. Alors les huer, même si leur père était le quarterback de l’équipe adverse, semble un peu exagéré.

Mais il est difficile d’imaginer que de nombreux habitants de Détroit huaient vicieusement les jeunes filles. Quelques supporters voyous dans un stade rempli de milliers de personnes ? Peut être. Mais Kelly Stafford devrait savoir qu’il ne faut pas accorder une attention particulière à ces valeurs aberrantes.

Sur son podcast avec Hank Winchester du Local 4, elle a dit qu’elle comprenait pourquoi les fans ont hué Matthew.

« Est-ce que je pensais que nous allions entrer là-bas et que Matthew allait recevoir une ovation debout ? Absolument pas », a déclaré Kelly Stafford. « Il n’y avait aucune chance. Écoute, on est partis, on en a gagné un. Je pense que c’est un peu comme si les gens étaient excités pour nous, mais il y avait aussi des fans qui étaient énervés que nous en ayons gagné un tout de suite. Je pense donc que dans ce scénario, vous entendez les huées. Ils sont plus bruyants qu’autre chose. Mais c’est un match de football. C’est un match de football éliminatoire. Nous arrivons en tant qu’ennemis. Mais je vois toutes ces choses du genre : « Eh bien, évidemment, nous huons l’autre équipe. » Sortir. Vous ne huiez pas l’autre équipe. Vous huiez spécifiquement mon mari quand il courait sur ce terrain, et ce n’est pas grave. Je suis d’accord avec ça.”

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que les Staffords soient repartis de ce match ravis de la base de fans des Lions. Matthew Stafford a pris soin de préciser lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il était “heureux pour les joueurs”.

Kelly Stafford a déclaré qu’elle espérait que les Lions « ramèneraient un Lombardi à la maison dans cette ville parce que ce sentiment ne ressemble à aucun autre. Va le chercher.” Alors qui sait ? Peut-être que c’était juste de la frustration dans le feu de l’action.