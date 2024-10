Kelly Rowland et sa sœur Destiny’s Child, Beyoncé, ont fait une apparition très attendue vendredi à Houston lors du rassemblement « Droits reproductifs » de Kamala Harris, le dernier en date de la campagne présidentielle du vice-président. Le couple a été présenté par la mère de Beyoncé, Tina Knowles, qui a affectueusement qualifié Rowland de l’une de ses filles bonus, bien que les deux ne soient pas biologiquement liées.

Beyonce et Kelly Rowland arrivent pour prononcer un discours lors d’un rassemblement électoral en soutien au vice-président américain et candidat démocrate à la présidentielle Kamala Harris sur la « liberté reproductive » au Shell Energy Stadium à Houston, Texas, États-Unis, le 25 octobre 2024. Anadolu via Getty Images

« J’ai eu la chance d’avoir de nombreuses carrières, de nombreux emplois noirs », a déclaré Knowles, faisant référence à un commentaire sur les « emplois noirs » de l’ancien président Donald Trump. « Mais je l’ai déjà dit, le meilleur travail que j’ai jamais eu était d’être mère. J’ai eu le privilège d’élever et d’aider à élever quatre filles, et je suis également extrêmement fière d’être Mama Tina pour tant de jeunes femmes et hommes. Les « quatre filles » qu’elle a mentionnées incluent ses enfants biologiques, Beyoncé et Solange Knowles, ainsi que sa nièce Angie Beyince et Rowland.

Les chanteuses Kelly Rowland et Beyoncé s’expriment lors d’un rassemblement électoral pour la candidate démocrate à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris, le 25 octobre 2024 à Houston, au Texas. Getty Images

Après l’introduction de Knowles, qui portait un costume noir avec une taille cintrée, des épaules proéminentes et la broche Schiaparelli avec la bouche percée, Beyoncé et Rowland sont montés sur scène main dans la main.

Les chanteuses Kelly Rowland et Beyoncé s’expriment lors d’un rassemblement électoral pour la candidate démocrate à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris, le 25 octobre 2024 à Houston, au Texas. Getty Images

Pour leur look, Rowland portait un costume surdimensionné de la collection printemps 2025 de Fear of God. La pièce rayée ne comportait aucun bouton visible. Le styliste Wilford Lenov, qui a mis Rowland dans une série de coupes surdimensionnées s’inspirant souvent des créations de Jerry Lorenzo, a associé le costume à une chemise et une cravate d’Amiri. Pour les chaussures, Rowland portait un talon en satin noir avec une petite plateforme.

Beyoncé assiste à un rassemblement électoral en soutien à la vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris sur la « liberté reproductive » au Shell Energy Stadium de Houston, Texas, États-Unis, le 25 octobre 2024. Anadolu via Getty Images

Beyoncé a également opté pour une coupe tendance. Stylisée par Shiona Turini, elle portait une robe blazer issue de la collaboration récemment publiée par Rosie Huntington-Whiteley avec Armoire.NYC. Sous la mini-robe à double boutonnage et à la taille bien ajustée, elle portait la mini-jupe sculptée de la ligne. Turini l’a associé à des bijoux de Tiffany & Co. ainsi qu’à des talons Jimmy Choo de la série drop de la marque.

La candidate démocrate à la présidentielle, la vice-présidente américaine Kamala Harris (à gauche), salue Beyoncé (à droite) lors d’un rassemblement électoral au Shell Energy Stadium le 25 octobre 2024 à Houston, Texas. Getty Images

La couture surdimensionnée réapparaît lentement comme une tendance de style tapis rouge. Après la tendance des « sirènes de bureau » alimentée par TikTok, certaines célébrités et marques ont pris de l’ampleur. Le défilé Saint Laurent printemps 2025 a notamment poussé le style féminin et a été porté récemment par Hailey Bieber à sa soirée de lancement Rhode « Barrier Butter ». Plus tôt cette semaine, l’actrice espagnole Paz Vega portait également un costume gris surdimensionné de Sportmax lors de la première à Madrid de « Rita ».