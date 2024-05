Kelly Rowland s’exprime sur l’incident des agents de sécurité à Cannes

Kelly Rowland dénonce avoir été « grondée » par un huissier sur le tapis rouge du Festival de Cannes. L’ancienne de « Destiny’s Child » a fait la une des journaux à Cannes plus tôt cette semaine lorsqu’elle a semblé affronter un ouvreur du tapis rouge lors de la première de « Marcello Mio ». S’adressant à l’Associated Press lors du gala de l’amfAR quelques jours plus tard, Rowland a confirmé qu’on lui avait « dit de descendre » du tapis.

« La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé. J’ai une limite et je respecte ces limites et c’est tout », a déclaré Rowland à propos de l’incident. « Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et elles n’ont pas été grondées, repoussées ou invitées à descendre. J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien. Mais j’ai tenu bon.

Une vidéo de l’incident montrait une huissière faisant signe à deux reprises à Rowland, lui indiquant apparemment qu’elle devait descendre du tapis du Palais des Festivals et monter les escaliers pour entrer dans le théâtre. Un trio d’huissiers a ensuite contourné Rowland alors qu’elle se tournait pour saluer quelqu’un dans la foule derrière elle. Deux autres huissiers sont apparus derrière la chanteuse, les mains tendues pour lui bloquer la vue et la conduire dans les escaliers. Rowland a semblé s’adresser avec force à l’un des huissiers au milieu de l’affrontement.

Le Festival de Cannes est connu pour sa politique stricte en matière de tapis rouge. Il ne permet pas aux participants marchant sur le tapis rouge de prendre des selfies ou d’utiliser leur appareil photo. Les huissiers pressent souvent les invités d’entrer dans le théâtre et ne leur permettent pas de s’attarder sur le tapis. Le festival avait également autrefois une politique notoire en matière de code vestimentaire qui interdisait aux femmes qui ne portaient pas de talons de fouler le tapis rouge, bien que la politique ait été modifiée après que le festival ait subi des réactions négatives lors de son édition 2015.

