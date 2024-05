Kelly Rowland semble réprimander l’huissier du tapis rouge de Cannes lors de la première

Kelly Rowland a semblé réprimander un huissier sur le tapis rouge de Cannes mardi soir après avoir été précipitée dans les escaliers par le personnel du festival.

Rowland était à la première de « Marcello Mio », en compétition au festival, où elle a gravi le tapis rouge, s’arrêtant devant la phalange des photographes qui prenaient sa photo.

Une vidéo montre une huissière faisant deux fois signe à Rowland, lui indiquant apparemment de commencer à monter les escaliers du Palais des Festivals. Alors que la star de Destiny’s Child monte les escaliers, un trio d’autres huissiers, tous vêtus de noir, se matérialisent autour d’elle, formant une barrière d’un côté qui la force à se placer à droite de l’escalier. À un moment donné, alors que Rowland se tourne pour saluer quelqu’un dans la foule derrière elle, deux autres huissiers apparaissent derrière la chanteuse, les mains tendues, pour lui bloquer la vue et la conduire dans les escaliers.

L’une des ouvreuses, une femme en costume noir, continue de tendre son bras très près du dos de Rowland, ce à quoi la chanteuse touche le bras tendu de l’huissière avec un sourire, comme pour lui dire que ce n’est pas nécessaire, et commence à marcher délibérément. En haut des escaliers. Mais l’huissière continue de tenir son bras en l’air avec ses doigts écartés très près du dos de Rowland, auquel moment Rowland se tourne à nouveau vers l’huissière et semble la réprimander. Alors que Rowland descend les escaliers et entre dans le Palais, l’huissier fait le même mouvement à une femme qui semble être avec Rowland.

Voir plus La vidéo complète de Kelly Rowland en tournée à Cannes. J’ai vu les sécurités tavam l’appuyer, mais aussi, d’une forme bem incisiva né, jusqu’à grosseira. E a mulher encostou nela, e se tem uma coisa q frita americano é vc encostar neles sem motivation! pic.twitter.com/IR0AvxoDYE – Samir Duarte (@eusousamir) 22 mai 2024

Le festival est connu pour ses politiques strictes en matière de tapis rouge, y compris son code vestimentaire. Les femmes auraient autrefois été interdites du tapis rouge de Cannes si elles ne portaient pas de talons, bien que la politique ait changé depuis après que le festival ait reçu des réactions négatives lors de son édition 2015.

Cannes a également commencé à interdire les selfies sur le tapis rouge en 2018. Les autorités ont déclaré que cette interdiction visait à accélérer le flux de personnes entrant dans le Palais. Les invités sont également déplacés s’ils s’attardent trop longtemps. En 2013, la mondaine Lady Victoria Hervey, une habituée de Cannes, aurait été contrainte de déménager après avoir passé trop de temps à poser pour les photographes sur le tapis rouge devant le Palais.

Un porte-parole de Cannes a refusé de commenter.

Les représentants de Rowland n’ont pas répondu au moment de la publication.