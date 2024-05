Kelly Rowland parle de l’incident de sécurité à Cannes

Kelly Rowland au Festival de Cannes 2024 mercredi.

Kelly Rowland a clarifié sa rencontre virale avec un employé de sécurité à Cannes.

Parler avec The Associated Press dans une vidéo partagée sur Instagram du service de presse, l’ancienne membre de Destiny’s Child a maintenu sa décision d’appeler le membre du personnel pour mauvais traitements présumés. « La femme sait ce qui s’est passé, je sais ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré. « J’ai une limite et je la respecte et c’est tout. »

Elle a également noté qu’il y avait «d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et qui ne se faisaient pas gronder, ni repousser, ni dire de descendre».

Rowland a ensuite expliqué ce qui s’est réellement passé dans le clip, en disant: « J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien. »

Lors de la première mardi de Marcello Mio à Cannes, Rowland a eu un échange tendu avec un huissier, qui n’arrêtait pas de toucher le bras de la chanteuse pour la précipiter dans le théâtre. L’artiste, bouleversée par le fait que l’employée ait franchi ses limites physiques, a dénoncé le comportement de la femme.

Un expert en lecture labiale a dit Page six que Rowland a semblé dire à l’huissier lors de leur échange : « Ne me parlez pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Tu n’es pas ma mère. Je t’ai dit de ne pas me parler comme ça.

Lorsque la femme a refusé de renoncer à ses actes, les compagnons de Rowland sont intervenus pour défendre la chanteuse. Cependant, l’huissier n’a cessé de pousser le groupe dans l’escalier du Palais des Festivals.

Il n’est pas rare que la sécurité du tapis rouge à Cannes soit stricte. Avec un emploi du temps serré, ils ont tendance à précipiter les spectateurs dans la salle pour que les films puissent commencer rapidement, car il y a plusieurs projections par soir. En 2018, Cannes a interdit les selfies sur le tapis rouge pour empêcher les invités de s’attarder dehors avant les projections. Ceux qui enfreignent cette règle voient souvent leur téléphone confisqué ou le personnel de sécurité couvrant les objectifs de leur appareil photo.