Kelly Rowland montre son soutien à la boulangerie animée de Los Angeles

Pour célébrer le Black Business Month, Silk utilise sa plateforme et son influence pour connecter les fans à de délicieux joyaux dans leurs propres communautés.

Kelly Rowland et Silk mettent en lumière Busy Baking, une boulangerie appartenant à des Noirs basée à Los Angeles, pour relever le défi de #SwapItWithSilk de faire ses cupcakes au pudding à la banane, en remplaçant les produits laitiers traditionnels par du lait d’avoine soyeux onctueux et crémeux.

En tant que femmes noires qui tracent leur propre chemin, Kelly Rowland et Re’Gine Terry de Busy Baking partagent une passion pour la diffusion de leur créativité dans le monde tout en inspirant les autres à échanger leur mode de vie quotidien avec des alternatives à base de plantes.

Que vous soyez végétarien, flexitarien ou amateur de produits laitiers, Silk Oatmilk peut rehausser n’importe quelle recette savoureuse! Alors qu’est-ce que tu attends? Montrez-nous comment VOUS #SwapItWithSilk en apportant votre touche personnelle à base de plantes à vos recettes préférées, en utilisant Silk Oatmilk ! Le chef pâtissier basé à Dallas, Tye Sule, relève également le défi de préparer le gâteau sans produits laitiers le plus délicieux et le plus décadent!

Enracinée dans le soutien de divers créateurs, la campagne #SwapItWithSilk met en lumière les entreprises appartenant à des Noirs pour partager leurs plats savoureux et culturellement avancés avec des produits à base de plantes.