Kelly Rowland joue dans la bande-annonce de “La malédiction de Bridge Hollow”

C’est presque Spooky SZN!

Un père (Marlon Wayan) et sa fille adolescente (Priah Ferguson) sont obligés de faire équipe et de sauver leur ville après qu’un esprit malicieux ait donné vie aux décorations d’Halloween et fait des ravages.

Regardez la bande-annonce loufoque ci-dessous :

Le film Netflix met également en vedette Kelly Rowland, Rob Riggle, Jean-Michel Higgins, Nia Vardalos, Lauren Lapkus, Holly J. Barrett, Myles Vincent Pérez, Abi Montereyet Helen Slayton-Hughes.

Un «grand fan d’Halloween» en tant qu’enfant, réalisateur et producteur exécutif Jeff Wadlow jailli sur le film dans un entretien avec Tudum.

“J’ai adoré les films de Steven Spielberg, Chris Columbus et Richard Donner en grandissant, ce sentiment nostalgique de voir quelque chose de spécial, de différent et de magique”, a-t-il déclaré. « Et c’est vraiment ce que nous avons essayé de faire avec ce film. Nous voulions vraiment cet Amblin des années 80 [Entertainment] ton, mais avec une sensibilité moderne, et j’espère que c’est ce que les gens ressentent quand ils regardent le film.

Les fans de la star de “Stranger Things”, Priah Ferguson, seront ravis de savoir qu’elle est la vedette de “Bridge Hollow”.

“Je pense qu’elle a eu plus de temps d’écran dans notre film que toutes les saisons de” Stranger Things “”, a taquiné Wadlow. “Donc, si vous êtes un fan de Priah, vous allez adorer notre film.”

A noter également Marlon Wayans et Kelly Rowland jouant un couple marié qui nous a vendu immédiatement.

“Ce fut un réel plaisir de raconter l’histoire d’une femme et d’un mari qui s’aiment, qui ne sont pas en conflit”, a déclaré Wadlow. «Et vous pouvez juste sentir l’affection. Je veux dire, je pense qu’il y avait en fait un peu plus de conflit sur la page, mais Kelly et Marlon ont juste apporté tellement de chimie et d’amour que même s’il y a un conflit écrit pour le dialogue, vous ressentez juste ce fondement sous-jacent de l’amour dans leur relation. ”

“The Curse of Bridge Hollow” est diffusé exclusivement sur Netflix le 14 octobre.