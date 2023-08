Kelly Rowland fière de Blue Ivy Carter au milieu de la tournée « Renaissance » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

celle de Beyoncé ancien membre du groupe Kelly Rowland n’a que des éloges pour Blue Ivy Carter alors que la jeune fille de 11 ans tue performance après performance chez sa mère Tournée mondiale RENAISSANCE. « Je suis très fière », a déclaré la maman de deux enfants E! Nouvelles pour une récente interview. «Elle travaille très dur, point final. Mais comment pourrait-elle ne pas le faire, tu sais ? Elle voit sa mère en action et elle voit son père en action et comment ils appliquent tout, travaillent dur à tout ce qu’ils font.

Kelly a également parlé de sa « tribu » de Destiny’s Child. « J’ai une très grande tribu composée de mes sœurs de Destiny’s Child, bien sûr. Ciara, La La», a-t-elle fait remarquer. «C’est très beau et sauvage que nous ayons toutes des bébés à peu près au même moment et que nous grandissions ensemble en tant que mères. Et mes amis qui sont aussi comme une famille et qui ont des enfants plus âgés et sont capables de me préparer. Je me dis : « Les gars, à quoi ressemble le 8 ? Ou combien fait 9 ? »

La chanteuse de 42 ans, maman de fils Noé2, et Titan8 ans, avec mon mari Tim Cuillère Météo, a partagé un adorable détail sur son aîné. « Il a le plus gros béguin pour Halle Bailey« , a révélé Kelly. « Il a regardé La petite Sirène beaucoup trop de fois et, même si j’aime Halle, elle est chez moi tous les jours. Chaque fois qu’elle apparaît à l’écran, tout son visage s’illumine. Je me dis : « Attends une seconde, est-ce que tu la regardes comme tu me regardes ? » Je me dis : ‘Je suis ton non. 1 fille.’ Mais je veux dire, c’est une beauté. Je pense que c’est son premier béguin.

Les commentaires les plus récents de tante Kelly à propos de la fille de Beyoncé ne sont cependant pas les premiers. En mai, elle a de nouveau déclaré à quel point elle était fière. « Je suis tellement fière d’elle », a-t-elle déclaré lors d’une apparition à l’émission AUJOURD’HUI montrer. « Elle est absolument géniale. »