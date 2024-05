Kelly Rowland explique la confrontation virale avec la sécurité sur le tapis rouge de Cannes

Kelly Rowland s’exprime à la suite d’un échange virulent avec la sécurité sur le tapis rouge du Festival de Cannes le 21 mai.

Après des images de l’ancien de Destiny’s Child parlant sévèrement à un agent de sécurité sur le Marcello Mio première tapis rouge a fait des vagues en ligne, elle a expliqué l’incident dans une interview avec Associated Press lors du gala de l’amfAR à Cannes en France le 23 mai.

« La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé », a déclaré Rowland, 43 ans, au média. « J’ai une limite, et je la respecte, et c’est tout. »

« Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment, et elles n’ont pas été grondées, repoussées ou invitées à descendre », a-t-elle ajouté. « J’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon, mais j’ai tenu bon. »

Kelly Rowland.

Mike Marsland/WireImage



L’incident s’est produit dans l’escalier du Palais des Festivals, où Rowland et l’agent de sécurité ont eu un échange. Plusieurs personnes accompagnant le chanteur de « Dilemma » ont semblé interférer, mais le gardien a continué à les déplacer le long du tapis.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Plus tôt cette année, Rowland a joué dans son propre film : celui de Tyler Perry. Mea culpa. Lors de sa sortie sur Netflix en février, elle a déclaré à PEOPLE que jouer dans le thriller juridique érotique « était toute une expérience ».

Kelly Rowland.

Dominique Charriau/WireImage



« Je me souviens avoir été très nerveuse quand j’ai lu le scénario et je me souviens avoir pensé à tout ce qu’un thriller érotique possède et cela m’a rendu très intimidée », avait-elle déclaré à l’époque. « Et puis j’ai eu un de mes amis qui m’a appelé et il m’a dit : ‘Tu sais, Kel, si ça ne te fait pas peur, à quoi ça sert de le faire ?' »

« Et donc j’ai littéralement couru vers lui. J’ai tout compris. Tyler a été tellement incroyable et a joué un rôle déterminant dans tout ce processus et [my costar] Trévante [Rhodes] C’était juste un plaisir de travailler avec. J’ai été très chanceux », a ajouté Rowland.