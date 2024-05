Kelly Rowland explique ce qui s’est passé sur le tapis rouge de Cannes

Photo : Daniele Venturelli/WireImage

Lors de la première sur le tapis rouge de Marcello Mioun vidéo fait surface d’un huissier criant à Kelly Rowland de apparemment quitter le tapis, bien que les photographes l’aient clairement prise en photo. Excusez-moi? Ce ne sont pas des tapis rouges pour prendre des photos de célébrités en costumes et costumes fantaisie ? Quel est le problème ? Quelques jours plus tard, le 23 mai, Rowland a raconté à AP ce qui s’était exactement passé cette nuit-là. « La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé. J’ai une frontière et je la respecte, et c’est tout », a déclaré Rowland dans un communiqué. vidéo. « Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et elles n’ont pas été grondées, repoussées ou invitées à descendre. J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien. Mais j’ai tenu bon. Les tapis de Cannes ne sont pas destinés aux faibles, car ils ont des politiques strictes interdisant de prendre des selfies et d’autres restrictions incohérentes. Mais Rowland semble l’avoir couvert, car un tapis rouge est fondamentalement un signe universel pour s’arrêter et poser un peu. Parce que si une célébrité allait à une première et que personne n’était là pour prendre une photo, était-elle vraiment là ?