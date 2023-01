Kelly Rowland et d’autres brillent lors de la première de la saison 2 de “BMF” à Los Angeles

BMF est de retour

Les stars étaient de sortie lors de la première de la saison 2 de “BMF” à LA qui a fait ressortir Réservoir, Mario, Omarion, 2 chaînes, Kelly Rowland, G Herbo, Cordae, D Fumée, Hit Boy, T-shirt Grizzly, YK Osiris, Lance Gross, Eric Bellingeret O’Ryan avec des stars du Powerverse Joseph Sikora, Michel Rainy, Clés d’Isaacet Kris Lofton.

Producteur exécutif Curtis “50 Cent” Jackson était tout sourire aux côtés du casting, y compris Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr., Da’Vinchi, Michole Briana Blanc, Myles Truit, Steve Harris, Kelly Hu, Chevalier Arkeisha “Kash Doll” (et son adorable fils Kashton), Christine Corne, Sidney Mitchell, Rayan Laurent, Serayaet de nouveaux ajouts Caresha “Yung Miami” Brownlee et La La Anthony.

Inspirée de véritables légendes, la deuxième saison de “BMF” continue d’humaniser les choix des frères Flenory, Demetrius Flenory “Big Meech” et Terry Flenory “Southwest Tee” – et leur poursuite du rêve américain.

Enracinée dans la famille, la loyauté et la fraternité, la série à succès plonge plus profondément dans les relations familiales complexes des frères avec leurs parents Charles Flenory (Russel Hornsby) et Lucille Flenory (Michole Briana Blanc) qui demandent conseil à leur conseiller spirituel Pasteur Swift (Snoop Dogg).

Meech veut étendre l’entreprise au-delà de Detroit tandis que Terry se concentre sur l’école et lance un service légitime de transport en voiture avec ses Pops. Mais au fur et à mesure que la saison se déroule, les frères doivent peser leurs options ou risquer de tout perdre alors qu’ils cherchent à devenir plus forts que jamais et à exécuter stratégiquement une nouvelle vision pour eux-mêmes et leurs entreprises.

En cours de route, ils forment une alliance avec Goldie (Mo’Nique) – un propriétaire sophistiqué de club de strip-tease d’Atlanta qui aide Meech à jeter les bases de son avenir. S’étendant au-delà de Detroit jusqu’à Lansing, dans l’Ohio et même dans le Sud, les frères font face à des obstacles presque insurmontables dans leur bataille pour chaque pouce de territoire.

BMF La saison 2 est désormais diffusée exclusivement sur Starz.