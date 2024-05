Kelly Rowland estime que la sécurité française a précipité son passage sur le tapis rouge de Cannes, ce qui a conduit à une confrontation largement diffusée.

L’incident s’est produit mardi alors que Rowland se rendait à l’avant-première du film français. Marcello Mio. Il y eut des mots échangés et Rowland leva le doigt pour souligner son point de vue.

« La femme sait ce qui s’est passé, je sais ce qui s’est passé », a déclaré Rowland à l’AP lors du gala de l’amfAR à Cannes jeudi. « J’ai une limite et je la respecte, et c’est tout. Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment, et elles n’ont pas été réprimandées, ni repoussées, ni invitées à descendre. J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon.

Rowland aurait été irrité d’avoir été précipité par les huissiers. L’un des huissiers a marché sur sa robe et a touché à plusieurs reprises le bras de Rowland, ce qui lui a valu des mots.

