Kelly Rowland défend l’incident du tapis rouge à Cannes

Même si les tabloïds se sont empressés de qualifier Kelly Rowland de diva après deux récentes les apparences, il semble qu’en réalité, l’ancienne membre de Destiny’s Child pourrait bien être douée pour faire respecter ses limites lorsqu’elle a le sentiment de n’avoir pas été respectée. Mardi soir, lors de la première de Marcello MioRowland a fait la une des journaux après avoir apparu se disputer avec un huissier du Festival de Cannes sur le tapis rouge. On pouvait voir l’employé toucher Rowland alors qu’elle montait les escaliers du Palais des Festivals. Mais dans une interview vidéo posté Sur le compte Instagram d’AP jeudi, Rowland a affirmé que l’huissier l’avait insultée lors de l’échange, en disant : « La femme sait ce qui s’est passé, je sais ce qui s’est passé. J’ai une limite, je la respecte, et c’est tout. »

« J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon », a ajouté la chanteuse.

Rowland a poursuivi en suggérant que l’incident était à motivation raciste, considérant que « d’autres femmes qui ont assisté à ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment… n’ont pas été grondées, repoussées ou on ne leur a pas dit de descendre ». En fait, ce ne serait pas la première fois que le racisme apparaît comme un thème central à Cannes : en 2022, la critique de cinéma indépendante Valerie Complex a écrit des nombreuses microagressions qu’elle a subies lors de son reportage au festival pour Date limite au cours des années précédentes, au cours desquelles elle dit avoir été prise pour un revendeur de billets et soumise à des fouilles « aléatoires » de ses sacs.

Tandis que le Journaliste hollywoodien noté que la sécurité du tapis rouge à Cannes est souvent soumise à un calendrier strict – et qu’il n’est « pas rare » que les ouvreurs du festival pressent les participants dans les salles pour une heure de début rapide – c’est la deuxième fois cette année que Rowland affirme que ses limites ont été dépassées. franchi. En février, elle a quitté le plateau du Aujourd’hui l’émission serait due à un « interrogatoire agressif » de l’animatrice Savannah Guthrie. À l’époque, la représentante de Rowland, Yvette Noel-Schure, s’est sentie obligée de défendre l’intégrité de son client, récit ET« Après 28 ans de connaissance, Kelly Rowland reste l’une des humaines les plus gentilles et les plus aimables que j’ai jamais rencontrées et que j’ai eu la bénédiction de représenter. » Peut-être que le reste d’entre nous devrions également être enclins à la croire.

