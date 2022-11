Kelly Rowland défend le soutien de Chris Brown après les AMA : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Kelly Rowland41 ans, veut que les gens fassent preuve de “grâce” à Chris Brown, 33 ans, qu’elle a controversée aux American Music Awards 2022 le week-end dernier. Kelly a défendu le chanteur “Forever” qui a remporté le prix de l’artiste R&B masculin préféré, mais a été hué par le public pour son passé troublé, y compris son agression physique contre Rihanna. Kelly a été interrogée sur le soutien de Chris par un TMZ journaliste qui a approché l’ancien L’enfant du destin chanteuse à sa voiture à West Hollywood lundi.

“Je crois que la grâce est très réelle”, a expliqué Kelly. « Et nous en avons tous besoin d’une dose. Et avant de pointer quelqu’un du doigt, nous devrions réaliser à quel point nous sommes reconnaissants pour chaque instant que nous obtenons. Même nos propres choses que nous avons. Je pense juste qu’il est important de se rappeler d’être humain. Nous sommes des humains.

Lorsque le journaliste a demandé si Chris devait être «pardonné», Kelly a répondu: «Nous devons tous être pardonnés pour tout ce que nous pourrions faire. Tout ce que nous pensons. Nous manquons tous d’une manière ou d’une autre. Et la grâce est réelle. Nous sommes des humains. Et tout le monde mérite la grâce.

Kelly Rowland met le #AMA public en échec après une réaction négative à la victoire de Chris Brown “Favorite Male R&B Artist”. https://t.co/A5M053eiyC — PopCrave (@PopCrave) 21 novembre 2022

Kelly était présentant l’AMA que Chris a remporté, lorsque le public a réagi négativement au chanteur de R&B qui n’était pas à la remise des prix. “Pardon. Détendez-vous », a déclaré Kelly au public tapageur, avant de féliciter Chris. “Je veux dire à Chris, merci beaucoup d’avoir fait de la bonne musique R&B, et je veux lui dire, merci d’être un interprète incroyable. Je vais prendre ce prix et vous l’apporter – je vous aime. Félicitations et félicitations à tous les nominés de cette catégorie. Fait intéressant, Chris était censé se produire aux AMA avec un Michael Jackson hommage, mais il a été annulé à la dernière minute. Avant le spectacle, il a partagé une vidéo sur Instagram qui montrait ses répétitions, et il l’a sous-titrée avec : « U SERIOUS ? AURAIT été la performance ama mais ils m’ont annulé pour des raisons inconnues.

Certains fans n’ont pas pardonné à Chris d’avoir agressé physiquement Rihanna, 34 ans, après les Grammy Awards 2009. Ils sortaient ensemble à l’époque et se sont séparés après l’attaque, mais ils se sont brièvement remis ensemble en 2012 et 2013 avant d’arrêter.