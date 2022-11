Kelly Rowland défend Chris Brown après qu’il a été hué aux AMA : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock

Chris Marron a un bon ami dans Kelly Rowland. L’ancien L’enfant du destin La chanteuse l’a prouvé lorsqu’elle l’a défendu aux American Music Awards le 20 novembre, après que les gens du public aient commencé à huer sa victoire pour l’artiste R&B masculin préféré. C’est lorsque Kelly est montée sur scène pour remettre le prix et a annoncé son nom avec confiance que les gens ont commencé à s’énerver.

Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, elle a rapidement transformé le moment aigre du mieux possible. “Maintenant, Chris Brown n’est pas là ce soir, alors j’accepte son prix en son nom”, a-t-elle commencé avant que les gens ne commencent à huer. Mais avant qu’ils ne puissent aller plus loin, elle les coupa : « Excusez-moi. Se détendre.”

Une fois qu’ils se sont tus, elle a poursuivi: «Je veux dire à Chris, merci beaucoup d’avoir fait de la bonne musique R&B, et je veux lui dire, merci d’être un interprète incroyable. Je vais prendre ce prix et vous l’apporter – je vous aime. Félicitations et félicitations à tous les nominés de cette catégorie. Ensuite, elle a soufflé un baiser aux gens qui huaient et a quitté la scène.

Ce n’est pas tout à fait clair pourquoi les membres du public huaient à ce moment-là, mais ce n’est un secret pour personne que Chris a un passé troublé. Fait intéressant, Chris devait se produire aux AMA avec un Michael Jackson hommage, mais il a été annulé à la dernière minute. Avant le spectacle, il a partagé une vidéo sur Instagram qui montrait ses répétitions, et il l’a sous-titrée avec : « U SERIOUS ? AURAIT été la performance ama mais ils m’ont annulé pour des raisons inconnues.

