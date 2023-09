Kelly Rowland accepte le prix présenté par son mari

Tim Cuillère Météo a prononcé un discours sincère sur sa « vraie Barbie noire » Kelly Rowland tout en lui remettant un prix pour son style indéniable.

Bonjour beauté rapporte que Kelly a reçu le prix de l’icône de la mode de l’année lors des Fashion Show & Style Awards de Harlem’s Fashion Row (HFR).

La déesse Godiva a foulé le tapis de la 16e cérémonie annuelle dans une robe corsetée Ashi Studio…

et posé pour des photos avec le fondateur de Harlem Fashion Row Brandice Daniel.

Elle a également été célébrée par son mari qui lui a remis le prix de l’icône de la mode de l’année lors d’un discours doux et drôle.

« Vous faites tout cela avec style et grâce. Et vous continuez à innover et à inspirer », a déclaré Tim Weatherspoon selon Bonjour beauté. «Pendant mon vol ici, j’ai pensé: laissez-moi voir ce que disent vos critiques les plus sévères. Vous connaissez tous les experts dans la section commentaires. Comme vous le savez tous, cette section n’est pas pour les âmes sensibles.

« Pardonnez-moi si je ne comprends pas correctement ces propos, car je ne connais pas bien le jargon des commentaires », a-t-il ajouté. « Mais mon hypothèse est que ce sont de bonnes choses…. « Kelly mange les filles à chaque fois. Emoji de feu, emoji de feu, emoji de feu, elle ne manque pas. Une icône’ …. Que vous soyez sur scène, sur un tapis rouge ou que vous rouliez en sueur avec Titan et Noah, une chose reste la même : vous êtes belle à l’intérieur comme à l’extérieur.