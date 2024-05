Kelly Rowland aborde la confrontation tendue sur le tapis rouge avec l’huissier de Cannes

Kelly Rowland a fait une déclaration au Presse associée aujourd’hui, abordant une vidéo virale du début de la semaine à Cannes. Dans ladite vidéo, qui a commencé à circuler mardi, l’ancienne star de Destiny’s Child échangeait des propos tendus avec un huissier qui tentait de la faire sortir du tapis rouge de la soirée de Christophe Honoré. Marcello Mio. Rowland a déclaré aujourd’hui : « J’ai tenu bon… La femme sait ce qui s’est passé, je sais ce qui s’est passé. J’ai une limite et je la respecte et c’est tout.

Bien que la vidéo de l’incident qui a circulé en ligne n’ait pas de son, elle montre Rowling se tournant avec une colère évidente vers l’huissière après qu’elle ait commencé, eh bien, l’éloignant du tapis rouge, semblant lui toucher le bras à plusieurs moments du processus. . Bien que diverses personnes tentent d’intervenir pour faire reculer l’huissière, elle continue ses efforts pour faire avancer Rowland. « J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien », a déclaré Rowland dans l’interview, tout en notant également que « D’autres femmes qui ont assisté à ce tapis ne me ressemblaient pas vraiment et n’ont pas été grondées ou poussées. ou on lui a dit de descendre.

Bien qu’elle n’ait aucun film au festival cette année, Rowland reste un acteur et musicien prolifique, étant récemment apparu dans la dernière saison de Cultivé-Ishet a joué dans le récent thriller Netflix de Tyler Perry Mea culpa. Entre-temps, différentes sources ont noté que les huissiers cannois ont une certaine réputation d’être extra-stricts, même par rapport aux standards de la profession d’huissier, peut-être en raison de leur rôle dans le berger beaucoup de célébrités afin que plusieurs projections par jour puissent commencer à l’heure.

