Kelly Rowland a un échange tendu sur la sécurité à Cannes dans un clip viral

Dans une vidéo désormais virale de Cannes, Kelly Rowland a été filmée en train d’avoir ce qui semblait être un échange tendu avec un huissier lors de la première de Marcello Mio mardi soir.

Dans le clip qui a circulé sur les réseaux sociaux, la chanteuse a parcouru le tapis rouge, posant pour des photos et saluant les fans qui le regardaient. Un huissier lui a ordonné de monter les marches du Palais des Festivals, réduisant ainsi son temps devant les caméras. Alors qu’elle montait l’escalier, un groupe d’huissiers lui fit signe de marcher du côté droit. Une huissière, une femme en costume noir, a semblé se précipiter sur l’ancien élève de Destiny’s Child, lui touchant le bras. L’huissier a alors accidentellement marché sur la robe de la chanteuse.

Rowland parut alors dire à l’huissier de ne pas s’inquiéter, en souriant. Cependant, l’huissier n’a cessé de toucher le bras du chanteur et a dit quelque chose qui a semblé contrarier l’artiste. Rowland l’a alors réprimandée, même si cela a eu peu d’effet.

Finalement, un homme est intervenu et a parlé avec l’huissier pendant que Rowland tentait de monter les escaliers. Une femme accompagnant Rowland a également confronté l’huissier, remettant apparemment en question ses actions. L’huissier a ensuite touché la femme qui accompagnait le chanteur, semblant pousser le groupe vers les portes du théâtre.

Un expert en lecture labiale a dit Page six que Rowland a semblé dire à l’huissier lors de leur échange : « Ne me parlez pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Tu n’es pas ma mère. Je t’ai dit de ne pas me parler comme ça.

La vidéo complète de Kelly Rowland en tournée à Cannes. J’ai vu les sécurités tavam l’appuyer, mais aussi, d’une forme bem incisiva né, jusqu’à grosseira. E a mulher encostou nela, e se tem uma coisa q frita americano é vc encostar neles sem motivation! pic.twitter.com/IR0AvxoDYE – Samir Duarte (@eusousamir) 22 mai 2024

La sécurité du tapis rouge à Cannes est connue pour être stricte, poussant souvent les spectateurs dans la salle afin que les films puissent commencer rapidement sans retarder le calendrier du festival. En 2018, Cannes a interdit les selfies sur le tapis rouge pour empêcher les invités de s’attarder dehors avant les projections ; ceux qui enfreignent les règles se retrouvent souvent confrontés à la saisie de leur téléphone ou à la sécurité couvrant l’objectif de l’appareil photo.

Le journaliste hollywoodien a contacté le représentant de Rowland.