Kelly Rizzo se souvient de feu son mari Bob Saget neuf mois après sa mort: “C’est comme pour toujours”

Kelly Rizzo s’est souvenue de son défunt mari Bob Saget neuf mois après sa mort dimanche avec une douce publication sur Instagram.

“9 mois sans lui”, a-t-elle écrit à côté d’un clip de l’heureux couple participant à une vidéo “défi du couple”. “Cela ressemble à une éternité et aussi à un jour en même temps. J’adore regarder ces vidéos en arrière pour voir combien de joie, de bêtise, de plaisir et d’amour nous avons partagé. La douleur et le chagrin vont et viennent et j’ai encore quelques jours qui juste sucer et il y a des jours qui sont plus légers maintenant aussi. Mais chaque jour, il y a un trou palpable là où il était. Mais en même temps, il a laissé TELLEMENT d’amour et de rire résiduel qu’il se sent toujours si proche et présent. C’est tout à fait une énigme. Alors que notre anniversaire approche plus tard ce mois-ci, je partagerai plus de pensées, mais pour l’instant je vais vous laisser avec cette vidéo idiote. Nous nous sommes bien amusés à les faire. Tu me manques et je t’aime tellement, chérie. “

Saget est décédé le 9 janvier à l’âge de 65 ans. Il a été retrouvé inconscient dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride.

Le département du shérif du comté d’Orange a confirmé la mort de Saget sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il n’avait trouvé aucun signe de jeu déloyal ou de consommation de drogue.

Après sa mort, Rizzo a rendu hommage à son défunt mari après ses funérailles sur son Instagram.

“Après beaucoup de réflexion cette semaine, j’essaie, vraiment, de ne pas penser qu’on m’a volé du temps. Mais plutôt de penser : quelle chance j’ai eue d’être celle qui a épousé L’HOMME LE PLUS INCROYABLE SUR TERRE ,” elle a écrit.

Saget et Rizzo se sont mariés en 2018.