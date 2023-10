Kelly Rizzo veut que les fans sachent qu’elle a fait de son mieux dans « Special Forces: World’s Toughest Test » – et qu’elle a pu relever un dernier défi grâce à son défunt mari, Bob Saget.

Lors de l’épisode de lundi soir de l’émission FOX, Rizzo a été vue en larmes alors qu’elle luttait contre la douleur avant d’admettre qu’elle ne pouvait plus avancer. « Mes jambes sont engourdies », a déclaré Rizzo, avant d’ajouter : « Je ne vais pas bien… Je dois que VW (se retire volontairement). »

Dans une interview accordée à Fox News Digital, la femme de 44 ans a expliqué que cela avait vraiment commencé à la frapper ce matin-là. « Je souffrais tellement – ​​mes jambes », a révélé Rizzo. « Vous voyez, une chose qu’ils ne montrent pas, c’est que sur le campus et sur la base, vous devez courir partout. Vous n’êtes pas autorisé à marcher n’importe où. Même si vous allez juste aux toilettes, vous devez courir , et c’est sur du gravier. »

Rizzo a déclaré que ses genoux avaient commencé à enfler et qu’elle souffrait « tellement » qu’elle « pouvait à peine marcher, encore moins courir ».

LA VEUVE DE BOB SAGET, KELLY RIZZO, DIT QUE LA STAR DE ‘FULL HOUSE’ PENSERAIT QU’ELLE EST ‘FOU’ DE REJOINDRE LE SPECTACLE MILITAIRE

« Et mon inclination naturelle était du genre : ‘Très bien, c’est inconfortable. Sortons d’ici' », a-t-elle admis. « Mais je me suis dit : je n’arrêterai pas à moins d’être blessé ou si mon corps lâche physiquement. Je n’arrêterai pas simplement parce que je me sens mal à l’aise ou à cause de la peur ou parce que quelque chose d’effrayant. Mais ce dernier jour, j’étais vraiment dans douleur, et je commençais à m’inquiéter. Je me disais : « Est-ce que ça va être une blessure à long terme ? »

Rizzo a expliqué qu’elle avait reçu de l’Advil, qui l’a aidée à gérer sa douleur, et qu’à partir de là, elle a décidé de « passer au travers ». Cependant, elle n’a pas réalisé que le prochain défi allait être « l’évolution la plus horriblement difficile et la plus exigeante physiquement que nous ayons dû faire tout ce temps ».

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

« Cela m’a vraiment, vraiment brisé le corps », a avoué Rizzo. « C’était au point où j’avais déjà mal et comme mon dos et mes genoux, j’avais l’impression que je n’en pouvais physiquement pas… Je ne suis pas le patineur de vitesse olympique avec des cuisses comme des troncs d’arbres ou [castmate] Tyler Cameron, qui est comme une bête humaine. »

REGARDER : Kelly Rizzo explique comment Bob Saget l’a aidée à « atteindre la ligne d’arrivée » pour le défi du spectacle militaire

« Je suis en très bonne forme, mais j’ai toujours 44 ans. Et, vous savez, j’avais mal au dos et… j’étais tellement privée de sommeil et d’énergie… je dormais 3 heures par nuit, si possible. Et c’était comme émotionnellement, l’émotion, le côté émotionnel et le côté physique étaient juste – c’était comme une grande tempête parfaite de : ‘Oh, mon Dieu, c’est que tu ne peux tout simplement pas continuer.' »

L’ÉPOUSE DE BOB SAGET, KELLY RIZZO, PARLE DE LA MORT INATTENDUE DE LA STAR DE ‘FULL HOUSE’ : ‘TELLEMENT BRISÉE’

Rizzo a noté qu’elle « a vraiment essayé » pendant le défi, et elle espère que cela se manifestera.

Dans « Forces spéciales », des célébrités participent – ​​et tentent de survivre – à des exercices d’entraînement intenses dirigés par une équipe d’anciens membres des Forces spéciales, ou agents de l’état-major de direction (DS).

Quant à ce que ses camarades de casting, y compris les agents DS, lui ont dit, Rizzo se souvient qu’ils lui avaient dit : « Tu devrais être si fière de toi. Tu as vraiment tout donné. »

REGARDER : Kelly Rizzo explique pourquoi elle a dû « se retirer volontairement » des « Forces spéciales »

« Et donc, je suppose que tout ce que je pouvais demander, c’est, vous savez, savoir que les gens qui regardent ça vont dire : ‘Très bien, elle n’était pas qu’une mauviette et… elle disait :’ Je ne le fais pas. j’en ai plus envie. J’ai vraiment essayé. »

Au cours de l’un de ses derniers instants dans l’émission, Rizzo s’est souvenue de l’un des agents invoquant le nom de Saget. « Eh bien, c’est drôle parce que je pense, vous savez, vous voyez dans cet épisode que [the agent] c’était en quelque sorte, vous savez, un gazouillis dans mon oreille. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Il m’a dit : ‘Bob te méprise. Il te soutient.’ Et à ce moment-là, eh bien, tout d’abord, je me suis dit : « Oh, mec, ne me lance pas ça maintenant. Ne tire pas la carte Bob. » Vous savez ? Je me disais : ‘Je veux juste arrêter. Genre, ne tire pas la carte Bob.' »

« Mais ensuite, cela m’a donné un peu plus de persévérance pour au moins atteindre la ligne d’arrivée de ce défi », a admis Rizzo. « J’arrive jusqu’au rivage. Je n’arrête pas au milieu de ce champ. J’arrive jusqu’au rivage. Et je pense que cela m’a un peu aidé. »

REGARDER : Kelly Rizzo dit que les filles de Bob Saget lui ont donné leur « bénédiction » pour commencer à sortir ensemble à l’avenir

Cependant, en repensant à la situation actuelle, Rizzo a avoué que Saget chanterait un air différent.

« Si vous disiez que Bob me disait quelque chose à l’oreille, Bob dirait : ‘Va-t’en d’ici. Va dans ton bel hôtel. Tu sais, prends un martini et un steak, enfile ton peignoir et prends une boisson chaude. « Prenez une douche et faites-vous masser. Appelez la masseuse. Faites-vous masser. » C’est comme si Bob dirait… Maintenant, avec le recul, je me dis qu’ils ont utilisé la mauvaise approche, en disant « Bob veut que tu continues ». Je me dis : Non, ce n’est pas le cas. »

Saget est décédé en janvier 2022 à l’âge de 65 ans. Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2015 et s’est marié trois ans plus tard, en 2018. Saget a partagé ses filles Aubrey, Lara et Jennifer avec sa première épouse Sherri Kramer, dont il a divorcé en 1997.

Plus tôt ce mois-ci, Rizzo a déclaré qu’elle était « ouverte » à sortir à nouveau. Dans son interview avec Fox News Digital, Rizzo a déclaré que les amis du défunt comédien l’avaient encouragée à « revenir là-bas » et que les filles de Saget lui avaient donné « leur bénédiction ».

« C’est juste une de ces choses où [I’m] jeune et tout le monde dit : « Vous pouvez avoir une vie future après ça. Genre, il voudrait ça. Et je pense qu’en ce qui concerne la réalisation, vous savez, je l’ai déjà dit, mais je me sépare comme Bob céleste de Bob terrestre. Je pensais que Bob terrestre dirait : « Comment peux-tu, tu sais ? Mais en fin de compte, Heavenly Bob, qui veut que je sois heureux, serait favorable à cela. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

REGARDER : Kelly Rizzo taquine son nouveau podcast « Comfort Food with Kelly Rizzo »

« Et je pense que lorsque j’ai finalement séparé ces deux-là et que j’ai vraiment mieux compris ce que Heavenly Bob voulait, c’est à ce moment-là que je me suis dit, d’accord, ceci, vous savez, c’est quelque chose qui pourrait et devrait être dans mon avenir », a-t-elle ajouté. .

En ce qui concerne ce qu’elle a appris des « Forces spéciales », Rizzo admet que c’est le fait que « vous pouvez vraiment faire avancer des choses » que vous auriez pu penser « impossibles ».

« Je pensais que ma zone de confort aurait été du genre : « Je ne peux tout simplement pas dormir dans une pièce avec 14 personnes sans ma machine à son, mes bouchons d’oreilles et mon masque pour les yeux. » Et je l’ai fait. Vous savez, ce n’était pas facile, mais je l’ai fait. Et, vous savez, ne pas avoir le confort que vous avez l’habitude d’aimer, je veux dire, pas de peigne, pas de brosse, pas de shampoing, pas de nettoyant pour le visage. , comme rien. »

« Vous savez, vous aviez une brosse à dents, du dentifrice et du déodorant et c’est tout. Point final. Fin de l’histoire. Donc, vous savez, vous pouvez vraiment aimer quand les temps sont durs, vous pouvez survivre avec beaucoup moins que ce que vous pensez habituellement. Et que je viens d’apprendre que je pouvais aller plus loin que je ne le pensais. »

Maintenant que « Special Forces » est terminé, Rizzo a les yeux rivés sur son prochain projet : son podcast intitulé « Comfort Food with Kelly Rizzo », qui devrait débuter en novembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’interviewe des invités incroyables que vous connaissez tous. Ma première invitée était Katie Couric… que je viens d’enregistrer l’autre jour. Et je parle à des gens qui ont vécu une sorte de perte dans leur vie. Et nous parlons de perte , l’amour, la vie, le rire tout en mangeant la nourriture réconfortante préférée de mes invités. Donc, vous savez, nous avons ces conversations importantes sur leur nourriture réconfortante préférée, ce qui, espérons-le, les mettra dans un environnement plus confortable pour avoir, vous savez, un conversation très sincère et souvent lourde, mais souvent légère.