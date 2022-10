Kelly Ripa silencieuse alors que les mémoires reçoivent des critiques pour ses commentaires sur Regis Philbin

Kelly Ripa et Mark Conseulos n’ont pas répondu aux questions sur les relations de l’animateur de l’émission du matin avec Regis Philbin ou Michael Strahan lorsqu’ils ont été repérés à New York jeudi matin.

Les nouveaux mémoires de Ripa, “Live Wire: Long-Winded Short Stories”, révèlent sa relation professionnelle difficile dans les coulisses avec Philbin.

L’ancienne star de “All My Children” a écrit qu’elle n’avait pas reçu les mêmes avantages que les hommes dont elle était entourée et a affirmé qu’elle devait “gagner” sa place dans l’émission de télévision. Ripa a animé l’émission aux côtés de Philbin de 2001 jusqu’à sa retraite en 2011.

Philbin est décédé après avoir subi une crise cardiaque en 2020.

“Je ne veux pas avoir l’impression de critiquer qui que ce soit ou d’être irrespectueuse”, a-t-elle déclaré au magazine People à propos de son souvenir d’avoir travaillé avec Philbin. “Mais je veux aussi que les gens sachent que ce n’était pas une partie de plaisir. Il a fallu des années pour gagner ma place là-bas et gagner des choses qui sont régulièrement données aux hommes avec qui je travaillais.”

Le livre a été accueilli avec des critiques. Kathie Lee Gifford, une autre des anciennes co-animatrices de Philbin, a noté qu’elle croyait en la “liberté d’expression”, mais ne lira pas le livre de Ripa.

“Je crois beaucoup à la liberté d’expression. Je ne crois pas que nous soyons censés annuler qui que ce soit. Elle a le droit de raconter son histoire telle qu’elle s’en souvient”, a déclaré Gifford en exclusivité à Fox News Digital.

“ Mon expérience avec Régis a été l’une des plus grandes expériences de toute ma vie », a déclaré Gifford. « J’ai travaillé avec lui pendant 15 ans. Nous n’avons jamais eu un seul mot méchant entre nous.”

Gifford est apparu aux côtés de Philbin sur ” Live! Avec Regis et Kathie Lee ” à partir de 1985. Elle a quitté le programme en 2000.

Malgré son expérience tumultueuse de travail professionnel avec Philbin, Ripa se souvient avoir apprécié son temps avec l’animateur de l’émission télévisée dans le monde réel.

“Hors caméra et à l’extérieur de ce bâtiment, c’était une chose différente”, selon Ripa. “Les rares moments que nous avons passés ensemble, j’ai tellement apprécié. Nous sommes allés au même complexe une fois en vacances, et il est venu à un dîner que j’ai organisé – l’une des soirées préférées de ma vie. Je n’ai jamais autant ri.”

Philbin n’est pas le seul co-animateur que Ripa a apparemment eu des problèmes avec les coulisses.

Michael Strahan est notamment absent de son livre, bien qu’il ait été à ses côtés sur “Live!” pendant quatre ans à partir de 2012. Il a brusquement quitté le programme pour un concert d’animation sur “Good Morning America”.

Leur relation tumultueuse a pris fin en 2016 lorsque Strahan a annoncé sa démission de la série. Ripa a découvert le choix de Strahan de partir quelques minutes avant l’annonce a été diffusée .

Il a déclaré au New York Times Magazine en 2020 qu’il n’avait jamais été traité comme un égal et pensait qu’il avait été embauché pour être “un partenaire”, et non “un acolyte”.

“Quand il était temps de partir, il était temps de partir. Certaines choses qui se passaient dans les coulisses se sont rattrapées”, a-t-il déclaré.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.