Kelly Ripa se souvient de sa dernière conversation avec la regrettée Shannen Doherty

Kelly Ripa revient sur sa dernière conversation avec Shannen Doherty

Kelly Ripa a récemment évoqué sa dernière conversation avec feu Shannen Doherty.

Dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soirl’animateur du talk-show a révélé que Shannen savait qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps à cause du cancer.

Cependant, Kelly se souvient avoir joué le rôle d’entremetteuse pour Shannen à l’époque dans son podcast en juin.

Kelly a déclaré à ET : « J’ai toujours eu une idée en tête de qui pourrait être un bon partenaire pour Shannen. »

« Mais lors de la dernière conversation, elle m’a en fait dit : « Je suis un peu difficile à vendre, parce qu’il ne me reste plus beaucoup de temps » », a fait remarquer la personnalité médiatique.

Pendant le podcast, le Charmé L’actrice a déclaré à Kelly : « Je pense que c’est difficile pour quelqu’un comme moi, à mon avis personnel, parce que c’est difficile de sortir avec quelqu’un quand on sait qu’il peut avoir une date d’expiration. Donc, je pense que je suis très difficile à vendre. »

Kelly a confié au média qu’elle n’avait pas pu surmonter la mort de Shannen.

« Nous avons le même âge, nous avons grandi ensemble et j’ai toujours pensé qu’elle avait été la personne la plus maltraitée dans le show-business », a expliqué l’animateur de talk-show.

Kelly a déclaré : « J’y crois toujours, je maintiens cela. Et je l’adorais vraiment. Chaque expérience que j’ai eue avec elle a été tellement positive. »

« C’est un être humain généreux », a-t-elle poursuivi.

Kelly a souligné : « J’étais très bouleversée de voir qu’elle semblait savoir que son temps était très, très limité, mais je dois dire qu’elle me parlait de ses traitements et que c’était tellement brutal et douloureux. »

« Cela peut paraître très superficiel, mais le simple fait qu’elle ne souffre plus physiquement apporte, je pense, un peu de paix à tous ceux qui l’ont connue et aimée », a-t-elle ajouté.