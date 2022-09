Kelly Ripa se rend compte de son travail avec Regis Philbin: l’émission télévisée “n’était pas une promenade de santé”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela fait deux ans que l’animateur de télévision bien-aimé Regis Philbin est décédé à 88 ans, et plus d’une décennie depuis son dernier épisode de “Live! with Regis and Kelly”. Maintenant, l’animatrice de talk-show, la mère et la future auteure Kelly Ripa discutent de sa relation souvent difficile, parfois glorieuse, avec son défunt co-animateur.

Tout en faisant la promotion de son nouveau livre, “Live Wire: Long-Winded Short Stories” dans une interview avec People, la femme de 51 ans dit que travailler avec la légende lui a causé “de bons et de mauvais jours”, mais écrire sur ses expériences avec Philbin s’est avéré être “le plus dur”.

Ripa a détaillé la route difficile qu’elle a endurée pour obtenir ce que beaucoup considéreraient comme des avantages de routine pour un animateur de télévision, comme “un bureau et un endroit pour mettre mon ordinateur”.

Elle a expliqué : “Je ne veux pas avoir l’impression de critiquer qui que ce soit ou d’être irrespectueuse. Mais je veux aussi que les gens sachent que ce n’était pas du gâteau. Il a fallu des années pour gagner ma place là-bas et gagner des choses qui sont régulièrement donnés aux hommes avec qui j’ai travaillé.”

Ripa, qui a animé l’émission ABC avec Philbin de 2001 à 2011, a déclaré : “Les gens pensent que je viens d’arriver un jour et qu’on m’a confié un travail et que j’ai vécu heureux pour toujours et maintenant tout est parfait. Mais ce n’est jamais comme ça.”

Avant de se voir offrir le poste, Ripa dit qu’on lui a donné le tour et a laissé croire que l’émission de Philbin ne cherchait pas à ajouter un co-animateur après le départ de Kathy Lee Gifford.

Ripa, qui anime désormais l’émission “Live! with Kelly and Ryan”, où son nom brille fièrement en premier, dit que lorsqu’on lui a initialement proposé le rôle avec Philbin, son agent lui a dit : “Ils veulent que vous sachiez qui est votre patron .”

Ripa a déclaré à propos de l’avertissement de son agent: “Ça ne faisait pas du bien.”

La relation entre Ripa et Philbin, qui semblait plate après son départ du programme en 2011, était très différente dans les coulisses.

“Hors caméra et à l’extérieur de ce bâtiment, c’était une chose différente”, selon Ripa. “Les rares moments que nous avons passés ensemble, j’ai tellement apprécié. Nous sommes allés au même complexe une fois en vacances et il est venu à un dîner que j’ai organisé, l’une des soirées préférées de ma vie. Je n’ai jamais autant ri.”

Bien que vers la fin de sa vie, Philbin et Ripa n’étaient pas en contact, Ripa note qu’il n’y avait pas de plus grand conteur que Régis.

“Je l’aimais… et je l’aime toujours”, a-t-elle précisé.