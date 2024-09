Kelly Ripa révèle qu’elle n’était pas prête à dire au revoir

Dans Live With Kelly and Mark, Kelly Ripa a expliqué qu’un épisode récent allait être à la fois un moment heureux et triste. Kelly a révélé qu’elle n’était pas prête à dire au revoir car elle se souvenait des jours passés. Que s’est-il passé qui a conduit à ce moment triste ? Continuez à lire pour en savoir plus.

Ripa a décrit la journée comme « dévastatrice »

Lors du dernier épisode de la semaine, Kelly Ripa a expliqué que le producteur de la série Art Moore allait quitter la série. L’émission était censée rendre hommage au producteur vétéran Art Moore pour son dernier jour dans la série. L’épisode qui a suivi a été rempli d’hommages à Moore, avec un toast. Elle a expliqué au public que « c’est un jour de célébration, un jour de joie, et personnellement pour nous dans le studio, un jour dévastateur. C’est un jour où nous célébrons la retraite d’Art Moore. »

Tout en levant un verre de cidre pétillant,…