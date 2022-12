Kelly Ripa publie un sapin de Noël avec une «collection d’ornements de 33 ans» – Hollywood Life

Voir la galerie





Kelly Ripa est une vraie personne de Noël, alors elle s’est assurée de sortir son arbre dès que le calendrier est passé à décembre. L’hôtesse de jour, 52 ans, n’a pas tardé à mettre en place ses décorations de vacances, les montrant à ses abonnés sur Instagram le jeudi 1er décembre.

“N’est-elle pas adorable”, a-t-elle légendé une photo grandeur nature de son arbre scintillant. Et sa gloire était indéniable ! Le sapin doit mesurer au moins neuf pieds de haut et était tout simplement éblouissant. Des lumières blanches classiques ont été tissées avec des ampoules bleues pour une touche fraîche et festive.

Dans l’histoire Instagram de Kelly, les gens ont pu voir de plus près sa précieuse collection d’ornements, dont elle a révélé qu’elle avait 33 ans. “Carol of the Bells” a joué en arrière-plan alors que l’ancienne diva de jour scannait l’arbre à la recherche de certaines de ses babioles préférées. Parmi eux : des stars, des photos, des glands, un sac à main, l’enseigne de la 5ème avenue, et même un mini verre à margarita.

le mari de Kelly Marc Consuelos semblait fier de la décoration de sa femme. Il est allé dans la section des commentaires et a convenu: “Elle est adorable.”

Il semble que la saison des fêtes se prépare pour Kelly, Mark et leurs trois enfants Michael25, Lola21, et Joaquín, 19. Bien que les enfants soient plus âgés maintenant, les Consuelo sont toujours attachés aux traditions. Kelly a parlé de l’un de leurs événements de vacances les plus importants en 2019 avec Quotidien d’Oprahpartageant comment la famille va toujours à l’église la veille de Noël.

“C’est une adorable petite ville à l’ancienne, une petite église”, a-t-elle déclaré. « Et ils ont une messe pour les enfants, même si nos enfants sont adultes. La plupart des adultes viennent avec leurs enfants adultes. Et puis le Père Noël arrive, vous savez – nous sommes catholiques, donc c’est drôle, ce n’est pas censé parler du Père Noël – mais je pense qu’ils trouvent qu’ils ont plus de monde si les enfants savent que l’homme en costume rouge va venir. Alors le Père Noël distribue des cannes de bonbon et ensuite ils chantent Joyeux anniversaire à Jésus, et c’est très gentil.