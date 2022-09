Kelly Ripa parle de travailler avec le regretté co-animateur Regis Philbin, dit qu’elle est devenue “une véritable cible”

Kelly Ripa a discuté de son nouveau livre, révélant que les chapitres consacrés à son ancien co-animateur, le regretté Regis Philbin, étaient les plus difficiles à écrire.

Alors qu’il apparaissait sur “Watch What Happens Live” jeudi, le showrunner Andy Cohen a discuté de la controverse entourant Philbin, affirmant que Philbin n’avait jamais été invité à revenir à l’émission après son départ, ce que Ripa a abordé dans son livre, “Live Wire: Long-Winded Short Histoires.”

“Vous êtes devenu une véritable cible”, a déclaré Cohen, auquel Ripa a répondu, “Je le suis toujours. J’aurais aimé remettre les pendules à l’heure en temps réel. J’ai vraiment fait confiance aux gens autour de moi. . . . Les gens n’arrêtent pas de me dire de prendre la grande route.”

Philbin est décédée en 2020 à l’âge de 88 ans. Les chapitres que Ripa a écrits sur son ancien collègue étaient les plus difficiles, a-t-elle révélé.

“J’ai minutieusement écrit chaque mot de ce livre, et c’était difficile, et ces chapitres étaient les plus difficiles”, a admis Ripa. En tant que femmes, on nous dit souvent : ” Prends la grande route “, et c’est le langage des femmes pour ” Ferme ta gueule. “”

Plus tôt dans la semaine, Ripa a raconté à PEOPLE à quel point ses premiers jours de travail avaient été difficiles et à propos de la route difficile à laquelle elle était confrontée.

“Je ne veux pas avoir l’impression de critiquer qui que ce soit ou d’être irrespectueux”, a déclaré Ripa. “Mais je veux aussi que les gens sachent que ce n’était pas une partie de plaisir. Il a fallu des années pour gagner ma place là-bas et gagner des choses qui sont régulièrement données aux hommes avec qui je travaillais.”

Ripa, qui anime désormais l’émission “Live! With Kelly & Ryan”, a déclaré que lorsqu’on lui avait initialement proposé le rôle avec Philbin, son agent lui avait dit : “Ils veulent que vous sachiez qui est votre patron.”

À propos de l’avertissement de son agent, Ripa a admis : “Ça ne faisait pas du bien.”