Le plus jeune fils de Kelly Ripa, Joaquin Consuelos, réduit ses options universitaires, un rite de passage typique pour de nombreux lycéens, mais pas un que son mari, Mark Consuelos, a vu venir à cause de la dyslexie et de la dysgraphie de leur fils.

Dans l’épisode de mercredi de «Live with Kelly and Ryan», Ripa a décrit un appel émotionnel FaceTime avec Consuelos au sujet du processus de sélection de leur fils à l’université.

« Mark est devenu très ému et très étouffé parce qu’il a dit: ‘Vous savez, je n’aurais jamais pensé qu’il serait capable d’aller à l’université parce qu’il était profondément dyslexique et dysgraphique » « , a déclaré Ripa.

Malgré les sentiments de son mari, Ripa a décrit comment la dyslexie pour sa famille a été «une bénédiction». Elle a expliqué comment les enfants dyslexiques ont souvent des qualités renforcées, comme lire dans une pièce, capter des indices sociaux malgré leurs différences d’apprentissage.

Ripa a également utilisé Anderson Cooper comme exemple de quelqu’un qui a réussi au-delà de sa bataille contre les troubles d’apprentissage.

« Je me souviens que je portais toujours un livre avec moi, mais je ne lisais jamais réellement le livre », a déclaré Cooper en 2010 lors d’un discours lors d’un déjeuner pour le National Center for Learning Disabilities. « Je ferais juste semblant de lire le livre parce que j’avais du mal, évidemment, à lire et à comprendre les mots, et en particulier, les lettres »

Cooper a crédité son école pour l’avoir aidé à surmonter sa légère dyslexie. Ripa a rendu hommage au même endroit pour avoir aidé son fils avec le sien.

« Cela dépend de votre école. » Ripa a déclaré: « Parfois, c’est la chance du tirage au sort, heureusement ici à New York, il y a des écoles qui sont des écoles (pour les troubles d’apprentissage) qui se spécialisent dans ce domaine, alors nous avons eu beaucoup de chance ici. »

Ripa a déclaré qu’elle n’avait jamais douté que son fils irait à l’université à cause de son feu et de son désir d’apprendre.

« Ces enfants sont, je dirais encore plus capables. » Dit Ripa.