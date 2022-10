Kelly Ripa laisse entendre que la relation avec Regis Philbin était différente de celle de Kathie Lee Gifford en raison de l’écart d’âge

Kelly Ripa dit que la raison pour laquelle elle n’a pas eu une bonne relation avec le regretté Regis Philbin pourrait être due à leur écart d’âge.

Ripa a écrit sur sa relation de travail avec Philbin dans son livre, “Live Wire: Long-Winded Short Stories”.

L’actrice de télévision a écrit qu’elle n’avait pas reçu les mêmes avantages que les hommes qui l’entouraient et a déclaré à People : “il y a eu de bons et de mauvais jours… ce n’était pas du gâteau”.

Ripa a animé l’émission aux côtés de Philbin de 2001 jusqu’à sa retraite en 2011.

Ancien “Live!” L’animatrice Kathie Lee Gifford a déclaré qu’elle ne lira pas le livre de Ripa et a expliqué à Fox News Digital qu’elle n’avait pas eu la même expérience de travail avec l’animatrice de l’émission de fin de matinée.

“ Mon expérience avec Régis a été l’une des plus grandes expériences de toute ma vie. J’ai travaillé avec lui pendant 15 ans”, a-t-elle expliqué à Fox News Digital. “Nous n’avons jamais eu un seul mot méchant entre nous.”

Cependant, Ripa a noté que sa relation était différente parce qu’elle et Philbin venaient de “générations différentes”.

“J’avais et j’ai toujours énormément de respect, d’admiration et de révérence pour Regis”, a déclaré Ripa à Entertainment Tonight à propos de Philbin, décédé en 2020. “Comme la plupart des téléspectateurs, j’avais l’impression de le connaître, mais attendre deux personnes de générations si différentes d’avoir une sorte d’amitié bizarre et forcée alors qu’ils ne se sont jamais connus est une chose très étrange à mettre sur une personne. Cela n’a été mis que sur une seule personne et c’est ainsi que je le décris [in the book].”

L’ancienne star de “All My Children” a expliqué que les deux avaient une “relation de travail très professionnelle” et a noté que “l’habitude était célébrée”.

“C’était autrefois une chose célèbre, mais dans ce tabloïd étrange, gonzo, opposons l’homme au monde des femmes dans lequel nous vivons, d’une manière ou d’une autre, c’était étrange et j’ai été vilipendée”, a-t-elle déclaré au point de vente. “C’est pourquoi je l’aborde dans le livre.”

“Nous avions une relation de travail professionnelle et c’est ce que nous avions et c’est OK, parce que nous sommes de générations différentes, nous avions différents groupes d’amis et nous avions des parcours professionnels différents.”

Depuis le départ de Philbin, Ripa a continué à animer l’émission et a accueilli deux co-animateurs différents. En 2012, elle est rejointe par Michael Strahan. Cependant, il est parti brusquement en 2016 et a commencé à animer “Good Morning America”.

Actuellement, Ripa anime l’émission avec Ryan Seacrest. Les deux ont récemment célébré cinq ans de co-hébergement ensemble.

“C’est un privilège”, a déclaré Ripa à Entertainment Tonight à propos de l’animation de “Live!” “C’est un privilège de faire ce travail que d’être chez les gens tous les jours. C’est une constante. Même si notre émission est très irrévérencieuse, il y a une certaine révérence que les gens sont toujours [watching] toutes ces années plus tard.”

