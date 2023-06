Kelly Ripa et Mark Consuelos célèbrent le 26e anniversaire de leur fils Michael – Hollywood Life

Kelly Ripa52, et Marc Consuelos52 ans, a récemment célébré leur fils Michel Consuelos‘ 26e anniversaire en partageant des photos et des messages sincères sur Instagram. Les co-animateurs de Vivre avec Kelly et Mark ont exprimé leur gratitude pour leur enfant aîné et lui ont souhaité un «Joyeux anniversaire» dans leurs messages alors qu’ils ajoutaient des souvenirs de retour. Leurs messages ont également incité les fans à célébrer également la journée spéciale de Michael.

« Il y a 26 ans, il a secoué notre monde et le fait vibrer depuis ! Joyeux anniversaire @michael.consuelos nous vous aimons », a écrit Kelly avec des émojis de fête. Elle a également partagé un diaporama de diverses photos avec Michael au fil des ans. L’un d’eux l’a montré en train de le tenir comme un bébé et un autre l’a montré avec ses grands-parents, et il n’a pas fallu longtemps à Michael pour répondre : « Merci pour la vie, maman ! ❤️.

« Joyeux 26e anniversaire @michael.consuelos… nous t’aimons Michael !!! » Mark a écrit dans son message. Il a inclus une photo en noir et blanc de Michael en tant que petit garçon. Il a montré les traits de sosie qu’il a de son père.

L’anniversaire de Michael survient après qu’il a obtenu son diplôme impressionnant de l’Université de New York. Il s’est également fait remarquer en tant qu’acteur et est apparu dans diverses séries telles que Les Goldberg et Riverdale. Il a également été reconnu dans Personnesdans le numéro 2022 de l’homme le plus sexy du monde et a été interviewé sur ses célèbres parents et leur succès.

« J’ai entendu beaucoup d’histoires en grandissant et c’est vraiment cool de voir tout ce travail acharné se concrétiser pour elle », a déclaré Michael au point de vente à propos de Kelly et de la récente publication de ses mémoires, Fil sous tension. « Je suis vraiment fier d’elle. »

La jeune star talentueuse, qui a deux frères et sœurs plus jeunes, dont une sœur Lola21 ans et frère Joaquín, 20 ans, a également parlé de ses parents parlant de sa vie dans leur talk-show. « C’est tout à fait normal pour moi », a-t-il déclaré. « Les choses sont moins graves quand tu es adulte et les choses qui te dérangeaient quand tu étais enfant ne te dérangent plus vraiment. Ce qu’ils font, c’est leur affaire. Ça ne me dérange pas. Je suppose que j’y suis habitué à ce stade.

Michael a également déclaré que le physique musclé de son père le motivait également à rester en forme. « C’est la motivation », a-t-il partagé. « Quand je m’entraîne avec mon père et mon frère, parce qu’ils sont tous les deux très forts, c’est une motivation pour moi. Je fais un peu de rattrapage.