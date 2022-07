Kelly Ripa dit qu’elle est “tellement reconnaissante” que Mark Consuelos ait pris une photo d’elle seins nus pendant leur lune de miel

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kelly Ripa garde de très bons souvenirs de sa lune de miel.

Dans l’épisode de mercredi de “Live with Kelly and Ryan”, l’animatrice a exprimé sa gratitude pour une photo très spéciale que son mari Mark Consuelos a prise d’elle après avoir dit “oui” en 1996.

La femme de 51 ans a déclaré que le cliché candide avait été pris par son épouse, également âgée de 51 ans, alors qu’elle faisait la sieste sans haut de bikini.

“Je suis allée seins nus pendant ma lune de miel, et je suis tellement reconnaissante – je suis tellement, tellement reconnaissante”, a déclaré Ripa.

À l’époque, cependant, Ripa a déclaré qu’elle ne sautait pas exactement de joie sur la photo risquée.

“Je me disais : ‘Comment as-tu pu prendre cette photo de moi ? L’homme du Fotomat m’a vue nue !'”, se souvient-elle. “Et Mark est comme, ‘Ouais, OK, parce qu’il se concentre sur votre …'”

Ces jours-ci, Ripa chante un air différent. La star a insisté sur le fait que la photo est une relique de retour qu’elle chérit avec bonheur.

“Savez-vous que je fouille souvent dans la boîte à chaussures et que je me dis : “Eh bien, souviens-toi ! Avant, ça ressemblait à ça !”, a-t-elle dit.

Lorsque le co-animateur Ryan Seacrest a demandé à Ripa si elle irait sur une plage nudiste, sa réponse a été claire.

“Non, non – eww,” dit Ripa. “Laissez-moi dire au nom de tous ceux qui m’ont déjà vu nu : Eww.”

Ripa et Consuelos sont parents de trois enfants : Joaquin, 19 ans ; Lola, 21 ans ; et Michael, 25 ans. Plus tôt cette semaine, Ripa a décrit comment elle et Conseulos se sont récemment lancées dans des vacances réservées aux parents.

“Ce sont nos premières vacances en 25 ans sans enfants ni parents”, a déclaré Ripa à Seacrest, 47 ans. les enfants?’ Et les enfants disaient : “Qu’est-ce que tu vas faire sans nous ? Nous sommes toute ta vie.” Et j’étais comme, ‘Encore faux, les enfants.'”

“En fin de compte, nous avons passé des moments inoubliables”, a poursuivi Ripa. “Il y avait du travail impliqué dans ce voyage, mais ce n’est pas ce que nous faisions. Nous avons juste fait de l’escalade. Nous sommes allés à l’Amangiri [resort] dans l’Utah. C’est du luxe. C’est le genre de voyage que nous ferions sans enfants.”

Ripa et Consuelos se sont rencontrés sur le tournage de “All My Children”. Ils ont fêté leur 26e anniversaire le 1er mai.