Kelly Ripa dit qu’elle est contente que Sarah Michelle Gellar ait ignoré son conseil de rester loin d’Hollywood

Kelly Ripa a déclaré cette semaine qu’elle était reconnaissante à Sarah Michelle Gellar de ne pas avoir suivi son conseil il y a des années de rester à New York plutôt que d’aller à Los Angeles pour poursuivre une carrière à Hollywood.

“Je suis tellement contente que Sarah Michelle Gellar ne m’ait pas écouté”, a déclaré Ripa en tête de “Live With Kelly and Ryan” lundi.

“Parce qu’il y a de nombreuses années, quand elle était dans ‘All My Children’ et qu’elle est partie, elle a dit: ‘Je pars en Californie.’ Et j’ai dit : “Quoi ? Il n’y a rien en Californie”, a déclaré Ripa au co-animateur Ryan Seacrest. “De quoi tu parles ? Tu ne veux pas sortir en Californie en tant que jeune starlette. Qu’en penses-tu ? Tu penses que tu vas devenir une star ? Tu vas rester ici où se trouve le travail. Théâtre. Télévision.'”

Ripa a dit que Gellar lui avait dit: “‘Tu as tort’ Et je suis tellement contente qu’elle n’ait pas écouté. Elle l’a fait. Elle était comme, ‘Tut, tut, Kelly.’ Elle m’a dit : ‘Tiens ma bière, je vais devenir une star.'”

SARAH MICHELLE GELLAR RÉFLÉCHIT AU TEMPS SUR 'BUFFY CONTRE LES VAMPIRES': 'TRÈS FIERS DU SPECTACLE QUE NOUS AVONS CRÉÉ'

Gellar a décroché son rôle principal en 1997 en tant que personnage principal de “Buffy contre les vampires” et est devenue une icône du cinéma pour adolescents des années 1990 avec des rôles dans “Cruel Intentions”, “I Know What You Did Last Summer” et “Scream 2”.

Elle a également joué le rôle de Daphné dans la franchise d’action en direct “Scooby-Doo” et les films “Grudge”.

La femme de 45 ans a déclaré qu’elle avait pris un congé au cours de la dernière décennie pour élever ses deux enfants qu’elle partage avec son mari Freddie Prinze Jr. et qu’elle est revenue avec le film Netflix “Do Revenge” l’année dernière.

Elle joue également dans une nouvelle série de thrillers surnaturels Paramount + “Wolf Pack”.

Gellar a été invité à l’émission de Ripa plus tard et les deux ont discuté de leur rencontre sur “All My Children” il y a 30 ans.